Ingresos del cuñado de Rosa Elena Bonilla no eran compatibles con patrimonio

Rosa Elena Bonilla no ha declarado durante su juicio oral. Ella se mantiene bajo prisión desde el 28 de febrero de 2018.

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una pericia financiera presentada por el Ministerio Público en el juicio Caja chica de la dama revela que los ingresos económicos del señor Mauricio Mora no son compatibles con su patrimonio.



El señor Mora es cuñado de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla y en el gobierno de Porfirio Lobo fungió como coordinador del programa presidencial Unidades de Desarrollo Comunitario (Udeco).



Según la Fiscalía, los salarios que devengaba Mora entre 2010 y 2014 no son compatibles con la cantidad de bienes y préstamos que tenía con la banca privada.



Y es que los fiscales pudieron detectar que el cuñado de “Mi Rosa” en una ocasión pagó una prima por una camioneta más de 500 mil lempiras.



Asimismo, identificaron que también adquirió un lujoso apartamento, que fue asegurado recientemente por las autoridades y que tenía varios préstamos por más de 200 mil lempiras.



A juicio del MP estas son algunas de las incongruencias económicas que demuestran que Mora recibió fondos públicos. Este miércoles se pretende evacuar una pericia financiera hecha al exsecretario privado de Rosa Elena Bonilla, Saúl Escobar Puerto.



En este proceso judicial, la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad (Ufecic) presume responsables a los acusados de los delitos de lavado de activos, fraude y apropiación indebida.



Supuestamente, ellos crearon una red de corrupción para apropiarse de más de 16 millones de lempiras a través del Programa Calzando a los Niños de Honduras.