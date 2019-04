Ministro de Educación a maestros en protesta: "Al personal no se le debe absolutamente nada"

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - La Secretaría de Educación y varias departamentales del país amanecieron tomadas debido a las protestas que llevaron a cabo los maestros del sector público quienes aseguran que se les debe dinero desde 2011.

El Sindicato de Empleados del Servicio Público de la Educación en Honduras (SIESPEH) asegura que son 36 millones de lempiras la cantidad que se debe a los maestros por parte del gobierno.



"Al personal no se le debe absolutamente nada. Hay un proceso que está en camino", confirmó el ministro de Educación, Arnaldo Bueso.



Además, aseguró que las protestas son ilegales e injusticadas y pidió que se respete la ley.



"No tomaremos ninguna decisión, mientras no se termine el proceso. Vale la pena aclarar", continuó.



Por su parte, el ministro de Trabajo, Carlos Madero, aseguró que los pagos se han realizado efectivamente y que su mayor deseo es que los trabajadores en protesta y las autoridades conversen y lleguen a un acuerdo.

Los maestros llegaron con pancartas.

Le puede interesar: Reinaldo Sánchez: 'Si debe terminarse el contrato con EEH no perdamos más el tiempo'