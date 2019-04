Alberto Rodríguez Espinoza: “Nadie puede ser dueño del Partido Liberal, es de todos”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Bajar la bandera de su orgullo personal y actuar con el corazón abierto, buscando la unidad de su partido, es una decisión urgente que debe tomar Luis Zelaya, según el exconstituyente y tres veces diputado liberal, Alberto Rodríguez Espinoza.



El veterano dirigente y ahora miembro de la vieja guardia del Partido Liberal está retirado, dedicado a su familia en El Paraíso, desde donde ve con preocupación y tristeza lo que le está ocurriendo a su partido.

Esto fue lo que conversó con EL HERALDO.

¿Cómo ve la situación del Partido Liberal?

Yo creo que el partido, si quiere volver al poder, tiene que buscar la unidad y solo se puede lograr con la tolerancia. Nadie puede ser dueño del partido, el partido le pertenece a todos los. Hay que bajar la bandera del orgullo e izar la bandera de la tolerancia.

¿Se imaginó usted que su partido iba a caer en esta situación de confrontación permanente?

Me da tristeza, pero los que deberían de sacar de esta situación al Partido Liberal no los hay, tenemos que sentarnos algún grupo para ver la medicina a esta enfermedad que tenemos en la sangre.

¿Cómo evalúa el papel que están haciendo las autoridades del partido?

Creo que Luis Zelaya tiene su pensamiento propio, que quiere imponerlo y así no son las cosas. El partido ha tenido peores situaciones. En 1985 tuvimos que reunirnos en la Fuerza Aérea y buscar una salida, que fueron las famosas elecciones tipo B (opción B) cuando Azcona fue el presidente. Otra situación fue la del doctor Reina con Rodas Alvarado.

¿Fue correcta la expulsión de los 17 diputados?

No, no. Ahí creo que se apresuraron, esto nunca ha dado resultado. Nosotros lo hicimos en el 85 con Carlos Orbin Montoya, que lo expulsamos y fue presidente del Congreso Nacional y Azcona también presidente de la nación. Eso no resulta. Lo único que resulta en política es el diálogo. Pero para esto hay que bajar la bandera del orgullo.

¿Es cierto que esos diputados tienen arreglos con el Partido Nacional?

Creo que hay una total equivocación, siempre ha habido ofertas políticas en los niveles altos, medianos y bajos, pero esos son pretextos. Yo le digo a don Luis Zelaya que se baje de esa bandera del orgullo y actúe con el corazón abierto para escuchar el pensamiento de todos.