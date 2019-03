Sectores del Distrito Central, San Pedro Sula y El Progreso no tendrán energía eléctrica este lunes 1 de abril

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias colonias del Distrito Central, San Pedro Sula y El Progreso estarán sin electricidad este lunes 01 de abril de 2019 en Honduras.



El anunció lo hizo la Empresa Energía Honduras (EEH), quien justificó trabajos de mantenimiento en las zonas donde se programaron los cortes.



DISTRITO CENTRAL (8:00 AM a 4:00 PM)

Residencial Palma Real

Colonia Godoy

Colonia Lomas de Toncontín

Colonia Satélite

Loarque

Altos de Loarque

Aldea Loarque

Río Grande

Mármoles de Honduras

Pollo Cortijo

Germania



SAN PEDRO SULA (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Las Mesetas

Colonia Villa Eugenia



EL PROGRESO (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Palermo

Colonia Fraternidad de La Paz

Colonia Nacional

Colonia San Antonio

Centro Penal Progreseño

Finca 4 y 8

Aldea San José de la Terrera

Colonia Willian Hall

Colonia 27 de Octubre

Colonia Sinaí

Colonia Mendieta

Colonia 21 de Mayo

Colonia Montefresco

Colonia Carlos Roberto Reina

Colonia Pajuiles

Colonia Tulines

Colonia Las Palmas

Aldea San Antonio