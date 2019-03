Honduras: Periodista asesinado en el sur no había pedido protección

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (DGSP-SEDH) informó que el comunicador social Gabriel Hernández, asesinado el pasado 17 de marzo, nunca les había solicitado protección.

El director del consejo, Danilo Morales, aseveró que “en varios medios se publicó que Hernández había solicitado medidas de protección ante el Mecanismo y que las mismas se le habían denegado o que no aplicaban, no teníamos nosotros ningún registro ningún dato de lo que se manifestó de que él había tenido protección y que luego ya no tenía ninguna seguridad por parte de la Policía”.

Dentro de la sesión, la abogada Sofía Cáceres, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), recalcó que el Comisionado emitió un comunicado oficial sobre el tema y que el comunicador había hecho la solicitud de medidas de protección ante el Conadeh en la zona de Nacaome y que ellos desde el 2016 estaban protegiendo al señor Hernández, hasta abril de 2018, cuando él determinó renunciar a las mismas aduciendo dificultades con la Policía por los cambios constantes en su escolta.

Durante la presentación del informe, la Policía Nacional también dio su versión con respecto a las personas detenidas por suponerlas responsables del asesinato del comunicador, sin embargo, acotó que las investigaciones siguen su curso.

