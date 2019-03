Zonas de Tegucigalpa y Yojoa que no tendrán energía eléctrica el sábado 23 de marzo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Varias colonias, aldeas y barrios de Tegucigalpa y Yojoa no tendrán energía eléctrica este sábado 23 de marzo en Honduras debido a los trabajos de mantenimiento que realizarán las cuadrillas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).



De 8:00 am a 2:00 pm en Tegucigalpa

Los Hidalgo

Residencial Santa Cruz

Universidad Católica

Residencial Francisco Morazán

Ciudad Nueva

Las Casitas

Embotelladora La Reyna

Planta de Tratamiento Los Laureles (SANAA)

La Felicidad

Villa Los Laureles

Anapo

Escuela Militar 1er. Batallón de Infantería

Industria Militar

Mateo

Lepaterique

Las Tapias

La Calera

La Brea

Colonia Monterreal

City Mall y Zonas Aledañas



De 11:00 PM del sábado a 4:00 AM del domingo en Yojoa

LUGARES: (Yojoa) Cañaveral, Peña Blanca, El Tigre, Babilonia, El Jaral, El Eden Esperanza 1, Santa Elena, Agua Sur Sierra, Agua Sur Rancho, La Guama y Monteverde, Generadora Aqua Verde, Generadora Peña Blanca, El Tigre, Colonia 25 de Mayo, La Fe, El Guayabo, Hotel Finca Las Glorias, Costa Azul, Campanario, Agua Azul Sierra, Agua Azul Rancho, Santa Lucía, Boquita, Santa Elena, Panacam, San Bartolo, El Cacao, Casetas del Lago, Pito Solo, Horconsitos, Cerro Azul, Bacadilla, Jardines, Taulabe, La Majada, Alejandras, Higuerones, Laguna Seca, Huerto del Edén,Cantillano, Bella Vista, Santa Rosita, Chaguite, Quebraditas, Buena Vista, Barsovia, Palmichal, La Misión, Ocoman, Choloma, La Angostura, Las Conchas, San Jose de Comayagua, Las Delicias, Jaitique, Bijao, Kelepa, Cedral, Mocho Arriba, Mocho Abajo, El Carreto, Las Vegas, Las Flores del Bijao, El Aguila, Las Esperanza 2, Parte de Peña Blanca, El Jaral, El Eden, Los Laureles, Unión Suyapa, San José de Los Andes, Los Coquitos, Las María, El Suace, El Novillo, Buena Vista, Parte del Mochito, La Virtud, El Zapote Tapiquilares, San Buena Ventura, Río Lindo, Generadora Río Blanco, San Francisco de Yojoa, Tumbo, El Cacique, San Luis, Loma Larga, La Libertad, La Isla, Monte Vista, Pinabete, El Triunfo, Laguna Inea, Gualala, Quebrada Seca, Cutucal, Arenales, Santa Rosita, Carrizal, Rosario, Quimeal, Tascalpa, La Angostura, El Tigre, Pinabete, Plan del Negro, La Urta, El Higuito, El Carmen, Monte Cristo,La Alegria, Guacamaya, Gualjoquito, Camalotales, Montaña Roja, Ilama Cececapa, Carrizal, La Cañada, San Vicente de Las Nieves, El Ocote, El Zapote, Las Brisas, La Fe, Piedra Grande, San Luis Pacayal, El Naranjal, San Luis Planes, Agua Helada, Barandillas, Trinidad, Quebrada Honda, Quebraditas, Río Lindo, Codehfor.