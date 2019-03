Zonas del Distrito Central, Choluteca y Atlántida que no tendrán energía eléctrica el jueves 21 de marzo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varias colonias, aldeas y barrios estarán sin energía eléctrica en el Distrito Central, Choluteca y Atlántida, el jueves 21 de marzo, debido a los trabajos de mantenimiento que realizarán las cuadrillas de la Empresa Energía Honduras (EEH).

A continuación las zonas sin electricidad:

De 8:00 AM a 12:00 del mediodía en el Distrito Central

Parte de residencial Las Uvas

Colonia Las Hadas

Residencial El Sauce

Parte de la colonia Los Ángeles

Colonia Modelo

Colonia El Periodista

Colonia Lumias

Villa Santa Mónica

Residencial Robles

Colonia Las Torres

Colonia Inestroza

Parte de colonia Santa Bárbara

Parte de previos del Recreo



De 8:00 AM a 4:00 PM en Choluteca

Barrio Iztoca

Colonia Arias Lagos



De 8:00 AM a 5:00 PM en La Ceiba, Atlántida

Cuenca del Río Cangrejal

Aldea El Naranjo

Aldea El Pital

Aldea Río Viejo

Aldea Los Vegas

Aldea Toncontín

Aldea Urraco