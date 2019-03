11 indígenas se refugian en embajada de Taiwán en Honduras y piden asilo  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Once indígenas lencas hondureños ingresaron a la embajada de Taiwán en Tegucigalpa y solicitaron asilo, al alegar persecución por la demanda judicial de un empresario que aseguran les quiere despojar de sus tierras, informó este martes un portavoz del grupo étnico.



El portavoz del grupo, Danilo Cerrato, relató a la AFP que once miembros del consejo de ancianos de la comunidad lenca Tierra del Padre, 10 km al noroeste de la capital, ingresaron el lunes a la legación de Taipei en Tegucigalpa.



"Una juez dio una resolución penal para el desalojo de nuestras tierras que hemos habitado de generación en generación, desde 1739, y nuestros compañeros dirigentes están en peligro de que los maten o los metan presos", aseguró Cerrato.



Dijo que los dirigentes "decidieron entrar a una legación diplomática y escogieron la de Taiwán para buscar protección de la comunidad internacional".



Denunció que los tribunales han favorecido los intereses de un empresario, que con una escritura pública reclama la propiedad de las tierras ancestrales donde habitan 90 familias lencas.



Cerrato reclamó que el personal de la embajada, en lugar de atender a los indígenas, los han sometido a hostigamiento, cortando la electricidad y el agua, al tiempo que presiona para que policías y guardias de seguridad desalojen el edificio.



La AFP consultó a la embajada de Taiwán, pero en principio no respondió a la consulta sobre el reclamo de los indígenas.