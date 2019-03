Que Honduras vea la experiencia en Venezuela para que no se repita

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “El apoyo de Honduras es fundamental, es estratégico y lo agradecemos enormemente”, argumentó Claudio Sandoval, nuevo embajador de Venezuela en Honduras. A continuación, el diálogo que sostuvo con EL HERALDO.

¿Cómo está la relación entre Honduras y Venezuela?

La relación en este momento está en el mejor momento que nunca, estamos muy entrelazados y, antes de mi llegada, las relaciones estaban prácticamente en cero, por lo que representa una nueva etapa para las relaciones bilaterales.

¿Cómo ha sido el apoyo de Honduras, tomando en cuenta la crisis en su país?

Fundamental, es estratégico y lo agradecemos, se ha materializado, en la ayuda humanitaria que recibimos y que ahorita está en Cúcuta y en la presentación de mis credenciales, que nos permite tener plenos poderes diplomáticos.

En el pasado, Venezuela tuvo injerencia en situaciones internas de Honduras. ¿Se repetirán esas situaciones?

Este es un nuevo proceso y mi misión tiene la plena garantía que no vamos a desestabilizar el gobierno de Honduras ni interferir en los asuntos internos, algo que entiendo estaba ocurriendo en el pasado.

¿Cómo describe la situación en su país?

La situación es crítica, trágica, hay crisis económica, rasgos de hiperinflación que no le digo ni la cifra porque es inimaginable, es una tragedia, el país tiene el peor desempeño económico del mundo, hay un 80% de pobreza y 60% de pobreza extrema, no hay agua, en el ámbito petrolero que fue nuestra principal fuente de ingreso estamos por el suelo, la producción decayó y en el plano migratorio hay una emergencia humanitaria sin precedentes. Que Honduras vea esa experiencia para que aquí no se repita.

¿Siempre está latente la intervención militar?

Este proceso debe llevarse de manera pacífica, transición ordenada y sostenible en el tiempo, pero en realidad la tesis que manejamos es que todas las alternativas deben estar en la mesa, esperamos que no se active.