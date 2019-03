Ni la mitad de comisiones del Congreso Nacional cumplen su labor

Algunos diputados de comisiones no trabajan.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De las 36 comisiones existentes en el Congreso Nacional ni la mitad de estas convoca a reuniones de trabajo o avanza en la elaboración de dictámenes de proyectos de decreto e iniciativas de ley que son introducidas ante el pleno de diputados.



La primera legislatura y parte de esta en el órgano unicameral se han caracterizado por la constante presentación de propuestas de parte de los congresistas, donde algunas son turnadas a comisiones ordinarias, mientras que para otras se designan comitivas especiales. Sin embargo, son pocas y contadas estas agrupaciones de legisladores que convocan a reuniones semanales para cumplir con la labor que les ha sido encomendada.

Las comisiones de energía, seguridad, trabajo y asuntos gremiales, educación al igual que salud son las que sostienen más encuentros en los tres días que laboran los congresistas por semana.



Lo anterior no implica que sean las más productivas en el CN, pero sus integrantes tratan de evacuar parte de la mora legislativa de la que no hay un dato preciso. Parlamentarios de todas las fuerzas políticas se quejan a menudo porque sus iniciativas y proyectos no han sido dictaminados o simplemente quedan durmiendo el “sueño de los justos”.



Entretanto, los miembros de la junta directiva del Legislativo piden a los proyectistas que exijan mayor celeridad a los titulares de las comitivas para ver resultados, sin que se haga nada más al respecto.

No se reelijan

Recientemente, el legislador del Partido Nacional, Reynaldo Ekónomo, presentó un proyecto encaminado a que los diputados improductivos no se reelijan.