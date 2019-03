Padres podrán monitorear hijos mediante app

TEGUCIGALPA

La Secretaría de Educación implementará a partir de febrero de 2019 un nuevo sistema de supervisión. Esto permitirá a los padres de familia estar más al pendiente de sus hijos a través del uso de la tecnología, particularmente aparatos celulares. “Nosotros tenemos una herramienta que queremos empezar a implementar el 1 de febrero del próximo año, es una app (aplicación), una tecnología que permite conectar a los padres de familia con la Secretaría de Educación”, anunció el ministro de Educación, Marcial Solís. Agregó que cada papá que tenga un teléfono inteligente va a poder avisar si su hijo recibió clases a diario.

También dijo que no será obligatorio porque hay padres de familia que no cuentan con los recursos económicos para tener acceso a ese sistema. “Eso significa que no sólo vamos a estar midiendo los 200 días de clases de la escuela de una manera más exacta, sino también vamos a estar midiendo los 200 días de clase del maestro específico de ese alumno que nos informan”, comentó. Cada padre de familia estará conectado al sistema de estadísticas de la Secretaría de Educación y observar el rendimiento de su hijo por cada parcial en el año lectivo escolar. “Con eso esperamos mejorar bastante el próximo año, tengamos mucha esperanza en 2019 que la educación va a mejorar”, afirmó el funcionario. Actualmente hay 13,000 alumnos matriculados en el programa Todos Podemos Avanzar (TPA), quienes reprobaron alguna materia y tienen esa opción para no repetir el año. En total hubo 85,000 estudiantes reprobados, según datos de la Secretaría de Educación