Generadores de energía rechazan señalamientos de la Maccih en caso "Fraude sobre El Gualcarque"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Los representantes de los generadores de energía renovable en Honduras rechazaron, este miércoles, los señalamientos realizados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) sobre el caso denominado "Fraude sobre El Gualcarque".



"Como representantes de los generadores de energía limpia, instamos a la Maccih a respetar la institucionalidad del país y no juzgar el marco jurídico del su sector eléctrico, debido a que no es una de sus atribuciones", dijo en un comunicado la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER).

De interés: El 13 de marzo comienza la audiencia inicial en caso "Fraude sobre El Gualcarque"



El lunes 4 de marzo la Maccih presentó un requerimiento fiscal por el delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.



La investigación tiene evidencia de que los 16 acusados habrían cometido estos delitos para que la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) fuera beneficiada con contratos. A la compañía se le extendió la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico "Agua Zarca" de manera irregular.



Aquí el comunicado íntegro



COMUNICADO DE PRENSA



Ante los señalamientos sin fundamento por parte de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), en el caso denominado mediáticamente como “Fraude sobre el Gualcarque”, la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), comunica lo siguiente:



1. Para la Asociación Hondureña de Energía Renovable, la transparencia y respeto a la institucionalidad es una prioridad, razón por la cual la asociación está siempre abierta a la revisión de cualquier contrato, acuerdo o documento, siempre y cuando prevalezca la seguridad jurídica en este proceso.



2. Amparados en la Ley General de la Industria Eléctrica, la AHER aclara que los proyectos de generación pueden ampliar la capacidad de sus plantas y contar de esta forma con excedentes de energía, los cuales pueden ser vendidos a terceros, como un gran consumidor.



3. En el estricto cumplimiento de la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables (Decreto No. 70-2007), la AHER, aclara que los precios de compra de energía y capacidad en el subsector eléctrico hondureño, son regulados y fijados por el Estado.



4. La AHER considera sumamente irresponsable efectuar acusaciones que implican un desconocimiento de la Ley General de la Industria Eléctrica y de Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, ya que se desvía el espíritu central en torno a establecer un sistema transparente para el desarrollo.



5. La Asociación Hondureña de Energía Renovable le recuerda a la MACCIH, que tal y como lo establece el Código de Comercio de Honduras, las Sociedades Mercantiles pueden incrementar su capital con base a las necesidades de obtención de financiamiento, para la construcción del proyecto.



6. Como representantes de los generadores de energía limpia, instamos a la MACCIH, a respetar la institucionalidad del país y no juzgar el marco jurídico del subsector eléctrico, debido a que no es una de sus atribuciones.



7. Desde la AHER, exhortamos a la Misión de Apoyo Contra la Impunidad en Honduras, a que prevalezca en sus investigaciones la presunción de inocencia, a fin de no dañar el prestigio de sectores productivos enfocados en generar empleos y atraer la inversión.



8. Finalmente, la AHER apoya plenamente el espíritu a partir del cual fue creada la MACCIH y concuerda con la Misión en que es necesario para Honduras que los sistemas sean cada vez más transparentes. Sin embargo, este trabajo debe realizarse de forma responsables y seria, donde el conocimiento de las leyes nacionales es fundamental para que el tiempo y recursos que se invierten en esta lucha contra la corrupción sean efectivos y evitar así esfuerzos erráticos que se transforman en una negligencia para Honduras.





TEGUCIGALPA M.D.C., SEIS DE MARZO DE 2019.

JUNTA DIRTECTIVA DE LA ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE ENERGÍA RENOVABLE