Lista de sectores que no tendrán energía eléctrica este miércoles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva interrupción de la electricidad se registrará este miércoles 6 de marzo de 2019 en varios sectores del país, informó la Empresa Energía Honduras (EEH) y la ENEE.



MORAZÁN, YORO (9:00 AM a 5:00 PM)

Barrio Lempira

Las Cidras

Colonia 5 De Enero

Colonia España

Barrio San José

Barrio Jazmín

Barrio El Centro

Barrio Sabaneta

El Calvario

Barrio El Progreso

Buenos Aires I y II

Parte de Morazán

Aldea El Portillo Gonzales

Aldea Oloman

Aldea San Alejo

Aldea Mojiman

Aldea Nueva Esperanza

San Fernando

Brisas de Cuyamapa

Buenos Aires

Camalote

Las Acasias

Los Prieto

El Sumbido

El Porvenir

Aldea Paya

Los Murillos

Ocotillo

El Pataste

Combas

Aldea Laureles

Ciudad El Negrito

Hacienda Don Emilio

Cooperativa Harina Selecta

Colonia Pinos

Aldea Guangolola 1, 2 y 3

Aldea Cangrejales

Aldea Santuario

Aldea Vertiente

Aldea El Caliche

Aldea Plácido

Honduritas

Aldea a Pata de Gallina

Terrero Negro

Casiano

Sentadero

Aldea Lajas

Aldea Coyolito

Aldea La Calera

Aldea La Estancia

Aldea Ocote Paulino

Aldea La Sierrita

Aldea Candelaria

Aldea La Cruz

Aldea Guadalupe

Aldea El Triunfo

Aldea El Tablon

Aldea Cuyamapa

Aldea Subirana

Aldea El Cedrito

Minas del Carbon

Mango Seco

La Jurupas

El Palmar

Aldea Camalote

Aldea Murillo

Aldea Los Prietos

Aldea Mojiman

Colonia Jerusalen

Aldea Guapinoles

Aldea Roque

Las Brisas

El Limon

Hacienda

Capesa

Finca Nuevas Bendiciones

Cuevitas La Majada El Mango



VALLE DEL ZAMORANO, SAN LUCAS, MARAITA, YAYUPE (8:00 AM a 4:00 PM)

Valle de San Francisco

Galeras

Güinope

Silisgualagua

San Lucas

Mansaragua

Apalipí

San Antonio de Flores

Agua Santa

Maraita

Yayupe

Coato



YUSCARÁN, EL PARAÍSO (8:00 A 8:30 AM/1:30 A 2:00 PM)

Las Mesas

El Batallón de las Mesas

Guayabillas

Madera del Bosque

Desvio a la Aldea SOS Guadalajara

Ojo de Agua

Morocelí

Desvío a la Villa de San Francisco



SANTA CRUZ DE YOJOA (8:00 AM a 4:00 PM)

Granjas Avícolas

El Zapote

Tocorrostique

La Canadá

Terreritos

La Danta

Chaguitón

La Quesera



QUIMISTÁN (8:30 AM a 4:30 PM)

Quimistán

El Ciruelo

La Flecha

Pinalejo

La Ceibita

Petoa

Ingenio Chumbagua

San Marcos.