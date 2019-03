Honduras: Anuncian la suspensión de la electricidad para este lunes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias colonias del Distrito Central, Atlántida, Choloma y Progreso estarán sin electricidad este próximo lunes 4 de marzo de 2019, anunció la Empresa Energía Honduras (EEH).



DISTRITO CENTRAL (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Godoy

Lomas de Toncontín

Altos de Toncontín

Calle Principal del FHISS



Municipio de Jutiapa, Atlántida (8:00 AM a 5:00 PM)

Aldea de Tomala

Aldea Corralitos

Aldea Cantor

Aldea Ilamapa

Aldea Las Marías

Aldea Los Olanchitos

Aldea El Cenizo

Aldea Aguacate

Aldea San Ramón



CHOLOMA ( 8:00 AM a 4:00 PM)

Residencial Europa

Bellavista

Barrio El Prado

Aldea Monterrey

Bajos de Choloma

Aldea Agua Prieta

Colonia Ciudad Jardín

Colonia San Carlos

Colonia Brisas de la Candelaria

Colonia Villa Valencia

Barrio Suyapa

Químicas Tempo

Barrio El Chaparro

Centro de Choloma

Barrio Abajo

Colonia Infop

Colonia García

Barrioi El Guayabal

Barrio Concepción

Colonia La Primavera

Barrio La Curva

Colonia Rubi

Colonia Adeh

Barrio Suyapa

Colonia Bosques de Choloma

Barrio San Antonio

Barrio Pueblo Nuevo

Colonia Misisipi

Colonia 19 de Septiembre

Colonia 11 de Abril

Barrio San Francisco

Colonia Pagán

Residencial Los Prados

Colonia Los Almendros

Colonia El Kilómetro

Colonia Cedén

Aldea Quebrada Seca

Estadio Rubén Deras



EL PROGRESO (8:00 AM a 4:00 PM)

Buena Visita

Finca Coob

Río Chiquito

Las Flores

Las Chumbas

Naranjo Chino

Zoológico Naranjo Chino

Amapa

Kilómetro 70

El Paraíso

Monterrey

Palo Blanco

Las Filipinas

Voluntades Unidas