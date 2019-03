Ovidio Rodríguez: “Ayunemos de la amargura y el egoísmo”

Elvis Mendoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para algunos hondureños, la Cuaresma es significado de verano, trajes de baño, cremas de bronceado y paseos, y dejan en un segundo plano el verdadero significado de la Semana Santa.

Así lo consideró el padre Ovidio Rodríguez, párroco de la iglesia Divino Niño.

Con el Cristo crucificado en sus manos, el destacado sacerdote compartió con EL HERALDO un mensaje a tres días del inicio de la Cuaresma que a continuación

compartimos.

¿Cómo el hondureño debe vivir la Cuaresma?

Diría San Pablo que no echemos en saco roto la palabra de Dios. Es una invitación a conversión, en ayuno, oración y la ofrenda. Es el momento de conversión, este es un momento favorable para el reencuentro con el Dios de la Vida.

En este tiempo muchos podrán buscar la vida en donde está la muerte. La muerte se disfraza de vida, la vida solo está en él (Dios), la muerte se disfraza de vida en la droga, en el alcohol y la playa y muchos buscarán eso allí.

¿En qué debe consistir el ayuno?

La gente lo relaciona con el consumo de alimentos. Pero como dice el papa Francisco, nos da una lista de ayunos prácticos, ayunemos de palabras soeces, de la amargura y el egoísmo. Es prescindir, es vaciarse de sí mismo para compenetrarse con Dios. Debe ser un ayuno simbólico solidario. Lo que yo prescindo lo puedo compartir con quien lo necesita.

¿En esta era de la tecnología debemos ayunar del internet, de las redes sociales?

Exacto, conozco personas que lo hacen, prescindir de eso que nos ata, por que son redes que nos pueden hacer bien, pero también tanto mal. Es buena sugerencia de lo que podemos prescindir y despertar la solidaridad. Estamos menos comunicados porque no hay comunicación en familia.

¿Los hondureños vivimos en penitencia?

Es muy poco, sabe, hay conciencia en las agrupaciones que tienen solidez como los movimientos y catecumenados.

¿Es la Cuaresma un camino para llegar a la justicia?

Sí, recordemos que hay inocentes que están pagando penas que no deben.

¿Con la Cuaresma podemos ser personas renovadas?

Ese es el sentido, pasar del hombre viejo al hombre nuevo, de la mujer vieja al

mujer nueva.

¿La Cuaresma se debe vivir como país?

Todas las iglesias históricas lo tenemos, pero estamos en una sociedad de libertad de culto, pero es una propuesta que encuentra respuesta en los destinatarios.

¿Qué significa la cruz de ceniza?

No siempre es la cruz, lo importante es la ceniza. Si se hace con ceniza tiene carácter penitencial, no de bendición. No le podemos dar un sentido mágico, la gente va aclarando que no es un rito mágico.

¿Podemos los hondureños volver a Dios con este tiempo de Cuaresma?

Claro, este es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la salvación, es el tiempo de que nuestra gente busque a Dios, porque a veces buscamos al dios que se acomoda a nuestra debilidad y nos hacemos a un dios a nuestra imagen y semejanza, lo hemos acomodado a nuestras falencias.

¿Se asemeja la Pasión de Cristo con la pasión social que vivimos?

La Pasión de Cristo se prolonga en cada ser humano que sufre, en el pobre que vive despojado de salud y educación, con tanta corrupción. La Pasión de este pueblo es un pueblo sufrido.

El pueblo hondureño carga la cruz de la pobreza, de la enfermedad y con la cruz del abandono y no por Dios, sino por las autoridades, que más piensan en sus intereses personales que de país. Cuando un ser humano sufre, también Dios sufre.

¿Cómo se pueden involucrar los jóvenes en la Cuaresma?

Aprovechemos la coyuntura de ánimos en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Los jóvenes no son el futuro, son el presente.