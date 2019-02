Preocupa a ganaderos del sur el estrés calórico de las reses

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Las altas temperaturas que se están experimentando en la región sur no sólo están afectando a los pobladores, sino que también a las reses.

Esto se debe a que el ganado requiere de entre dos y sesenta litros de agua diaria, dependiendo la especie y el propósito del animal. No ingerir la cantidad de líquido requerido y exponerlo a las altas temperaturas les causa deshidratación y lleva a las reses a padecer de un estrés calórico, es decir al aumento de su temperatura corporal, terminando en la muerte súbita del animal.

Preocupación

Los reportes por muerte del ganado ha comenzado a llegar a las organizaciones de ganaderos, quienes alertan al resto de productores para que tomen medidas preventivas.

“Sólo en lo que va de febrero se me han muerto seis vacas por estrés calórico”, reveló Mario Argeñal, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Choluteca (Agach). El dirigente empresarial aseguró que en su hacienda se tienen los cuidados pertinentes, pero que las altas temperaturas están afectando grandemente al ganado.

“En nuestras haciendas, colindantes con el Golfo de Fonseca, la temperatura llega hasta los 45 grados y por mucho que vitaminemos y alimentemos bien al ganado, el calor terminar por afectar al animal”, aseguró el entrevistado. Otro de los problemas a los que se enfrentan los ganaderos son la reducción de la producción lechera, malfoBmaciones y abortos de las crías y la infertilidad de la vaca.

“En sectores como Duyure, donde las temperaturas no son tan altas, el estrés calórico provoca malformaciones, abortos y hasta infertilidad en el ganado. En mi caso se me ha muerto una vaca y he perdido dos crías a causa de abortos”, comentó Carlos Corrales, presidente de la Federación de Ganaderos del Sur de Honduras (Fedesurh).

El ganadero comentó que actualmente no se tiene un reporte oficial de las pérdidas que podrían dejar las altas temperaturas en la localidad debido a que ninguna organización ha trabajado en ello.

“En los próximos días vamos a comenzar con un censo para lograr establecer cuánto es el hato ganadero en la región sur, incluyendo el departamento de Valle, para medir el impacto de este tipo de problemas, como la muerte de reses”, señaló.