Edgar Wilfredo Caballero asume Subjefatura del Estado tras renuncia de Raynel Enrique Funes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aproximadamente a las 7:40 de la noche, el departamento de comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA), oficializó la renuncia de Raynel Enrique Funes Ponce a la Subjefatura del Estado Mayor Conjunto y a su vez anunció que su relevo será Edgar Wilfredo Caballero.

Vale aclarar que Funes seguirá siendo miembro activo del ejército de Honduras y justifica su renuncia a los puestos de mando de forma irrevocable ante el presidente Juan Orlando Hernández, según una carta que se divulgara el viernes en Tegucigalpa.

En la renuncia, Ponce no solo presentó su retirada, sino también, expresó los motivos que le llevaron a tomar la decisión, indicando que "la presente se origina a que las situaciones que se viven en nuestro país y al interno de nuestras Fuerzas Armadas, van en contraposición de los principios y valores que se me forjaron durante mi formación como oficial y, que a lo largo de mi carrera he venido manteniendo".

Aquí la solicitud íntegra:

Comayagüela, M.D.C.

19 de febrero, 2019

Asunto: Solicitud



Al: Sr, Jefer del Estado Mayor Conjunto General de División

René Orlando Ponce Fonseca



1-Por medios de la presente me dirijo a usted para solicitarle interponga sus buenos oficios ante el Sr. Presidente Constitucional de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas de Honduras, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, para presentar mi renuncia irrevocable, al puesto de Sub Jefe del Estado Mayor Conjunto.



2-El motivo de la presente se origina a que las situaciones que se viven en nuestro país y al interno de nuestras Fuerzas Armadas, van en contraposición de los principios y valores que se me forjaron durante mi formación como oficial y, que a lo largo de mi carrera he venido manteniendo.



3-Si otro particular, reciba mis muestras de consideración y estima, atentamente.

El documento finaliza firmado por Raynel Enrique Funes Ponce, Sub Jefe del Estado Mayor Conjunto.