Edgar Wilfredo Caballero asume Subjefatura del Estado Mayor Conjunto tras renuncia de Raynel Enrique Funes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aproximadamente a las 7:40 de la noche, el departamento de comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA), oficializó la renuncia de Raynel Enrique Funes Ponce a la Subjefatura del Estado Mayor Conjunto y a su vez anunció que su relevo será Edgar Wilfredo Caballero.

Vale aclarar que Funes seguirá siendo miembro activo del ejército de Honduras y justifica su renuncia a los puestos de mando de forma irrevocable ante el presidente Juan Orlando Hernández, según una carta que se divulgara el viernes en Tegucigalpa.

Comunicado oficial FFAA

Las Fuerzas Armadas de Honduras a la comunidad nacional e internacional

comunican lo siguiente:



1. Que el día 19 de febrero de 2019, el Señor Sub Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División Raynel Enrique Funes Ponce, presentó ante la autoridad competente en base a su derecho, la renuncia irrevocable al cargo que ostenta, la cual después de concluido los procedimientos establecidos en ley, fue aceptada.



2. Que las Fuerzas Armadas de Honduras es una institución jerárquicamente organizada, apolítica, obediente y no deliberante de conformidad a lo prescrito en la Constitución de la República, leyes y reglamentos militares.



3. La asignación y remoción de los cargos dentro de las Fuerzas Armadas es potestad del alto mando conforme a lo establecido en ley.



4. Que el General de División Raynel Enrique Funes Ponce es un Oficial en servicio activo y continúa siendo miembro de la institución.



5. Que se nombra al General de División Edgar Wilfredo Caballero Espinoza como nuevo Sub-Jefe del Estado Mayor Conjunto.



6. Las Fuerzas Armadas de Honduras reafirma su compromiso de actuar conforme a derecho, que la jerarquía, disciplina y unidad de mando prevalecerán en la institución. Nos sentimos orgullosos del sentimiento del pueblo hondureño que nos reconoce como una institución

respetada, creíble y confiable por parte de la sociedad hondureña.

Dimisión

En su renuncia, Ponce no solo presentó la retirada, sino también, expresó los motivos que le llevaron a tomar la decisión, indicando que "la presente se origina a que las situaciones que se viven en nuestro país y al interno de nuestras Fuerzas Armadas, van en contraposición de los principios y valores que se me forjaron durante mi formación como oficial y, que a lo largo de mi carrera he venido manteniendo".

Aquí la solicitud íntegra:

Comayagüela, M.D.C.

19 de febrero, 2019

Asunto: Solicitud



Al: Sr, Jefer del Estado Mayor Conjunto General de División

René Orlando Ponce Fonseca



1-Por medios de la presente me dirijo a usted para solicitarle interponga sus buenos oficios ante el Sr. Presidente Constitucional de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas de Honduras, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, para presentar mi renuncia irrevocable, al puesto de Sub Jefe del Estado Mayor Conjunto.



2-El motivo de la presente se origina a que las situaciones que se viven en nuestro país y al interno de nuestras Fuerzas Armadas, van en contraposición de los principios y valores que se me forjaron durante mi formación como oficial y, que a lo largo de mi carrera he venido manteniendo.



3-Si otro particular, reciba mis muestras de consideración y estima, atentamente.

El documento finaliza firmado por Raynel Enrique Funes Ponce, Sub Jefe del Estado Mayor Conjunto.