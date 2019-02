Ricardo Álvarez se reúne con Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional     

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -El designado presidencial Ricardo Álvarez, llegó este jueves al Congreso Nacional a reunirse con el titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva.



En el encuentro hubo pláticas de temas de índole público y privado, coincidiendo su visita con el divisionismo que se ha generado a lo interno de la bancada del Partido Nacional.



"Le manifesté (a Oliva) que sobre los costos de las elecciones internas deben de estar a cargo de cada partido individualmente con sus aportaciones o anticipos de la deuda política", manifestó.

Álvarez descartó que exista crisis dentro del partido de la estrella solitaria e indicó que aunque no está detrás de la iniciativa de adelantar las elecciones primarias, es necesario que esta reforma se apruebe en el CN.



Tanto Manuel Zelaya Rosales como Salvador Nasralla volverán a aspirar a la Presidencia de la República en los comicios venideros, mientras que en su caso en particular será hasta el próximo mes de noviembre que tomará una decisión al respecto, mencionó el funcionario.

