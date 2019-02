Zonas del Distrito Central, San Pedro Sula y Santa Bárbara que no tendrán energía eléctrica el jueves 21 de febrero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) publicó el listado de sectores del país que no tendrán energía eléctrica el jueves 21 de febrero de 2019.



En los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Santa Bárbara se realizarán mantenimientos generales en los circuitos y cambios de aislamiento y crucetas dañadas entre 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.



A continuación el listado de sectores:

De 8:00 AM a 4:00 PM en Distrito Central, Francisco Morazán:

Guasaculile

Catalunia

Beneficio De Café

Villa Peniel

Prondeca

Aldea Río Abajo

Urbanización Villa Madrid

Conetsa

Trituradora de Piedras

Serviverduras

Aldea Las Flores

Colonia Emanuel

Buen Samaritano

Residencial Briseño y zonas Aledañas



De 8:00 AM a 12:00 del mediodía en San Pedro Sula, Cortés

Colonia Montserrat

Residencial Mallorca

Residencial Villas Paraíso

Residencial Salamanca

Residencial Villa Angelino

Residencial Paseo La Fuente

Aldea El Carmen

Colonia Reina Del Carmen

Colonia Las Colinas Del Carmen

Colonia San Martín

El Ocotillo

Colonia Episcopal

Colonia Cosmul

Colonia 14 De Febrero

Plantel Tigo Col. Bogran

Pozos De Suncery

Centro De Rehabilitación El Carmen

Aldeas Sos

Residencial Toledo

Los Naranjos

La Alameda



De 8:00 AM a 4:00 PM en San Pedro Zacapa, Santa Bárbara

Agalteca

El Campesinado

La Boquita

Azacualpa

Canculunco

San Antonio de Chuchepeque

El Ocote

Agua Sarca

Plan de Encima

El Tablón

El Barrial

Agua Calient

Mojarras

Crucitas

Quebrada Honda

Hidro Cangel

Hidro Zacapa