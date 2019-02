Gustavo Alfaro: “Hay algunos vivos que se benefician de esta situación”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno está haciendo lo correcto pretendiendo salvar Banadesa, pero con una tasa del 2 por ciento es una meta bastante difícil.

Según Gustavo Alfaro, expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el gobierno tendrá finalmente que inyectar recursos frescos a la institución bancaria.

Como expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ¿cuál es su criterio sobre la crisis de Banadesa?

El gobierno está haciendo los esfuerzos posibles por la presión de un grupo de productores por salvar Banadesa, pero es indiscutible que la situación financiera es difícil. La Comisión de Banca y Seguros tiene la potestad de intervenir cualquier institución.

Las personas que ha nombrado la Comisión no van a pasear, va a tomar atribuciones que se requieren para resolver la crisis. Va a ser difícil ese decreto del Congreso con financiamientos al 2 por ciento, evidentemente que es un regalo.

Ni siquiera es la tasa de interés que devengan los depósitos, porque se le paga a un ahorrante 6 y 7 por ciento por un depósito y resulta que los préstamos los va a dar a 2 por ciento. Esto lo que va hacer es agudizar más la crisis financiera de la institución. Hay algunos vivos que se benefician de esta situación.

¿El gobierno, a su criterio, está haciendo lo correcto con su política en Banadesa?

Yo creo que la Comisión de Bancos y Seguros se ha visto obligada por las circunstancias porque el Congreso ha emitido dos decretos presionando por un grupo de productores, muchos de los cuales son diputados, evidentemente que la Comisión de Bancos y Seguros está entrando en una situación de salvamento. Es posible que puedan lograrlo pero al final va a tener el gobierno que aportar recursos.

¿Qué debe hacer el gobierno para salvar Banadesa?

Banadesa es bien difícil y ha quebrado dos veces. Aquí en Honduras los recursos del Estado la gente no le gusta pagarlos. Hay muchos préstamos que son malos préstamos. Pero ojalá que se puedan recuperar la mayor parte de los fondos y que los préstamos queden debidamente garantizados.

Usted me habló de que hay algunos vivos que se benefician, ¿a qué vivos se refiere?

Yo me recuerdo que hace tiempo mucha gente iba a pedir préstamos a Banadesa y no necesariamente utilizaba los recursos para lo que habían sido contratados.

Sino que lo usaban para otras actividades. Ya en su oportunidad hubo una gran lista de hondureños que salió publicada en los diarios que gozaron de una condonación. Yo creo que esas personas no debieron haber continuado recibiendo préstamos de Banadesa.