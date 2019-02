German Leitzelar: “No puede haber cielo social en un infierno económico”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El extitular de la Secretaría de Trabajo, German Leitzelar, recomendó que no solo se trata de reconocer la permanencia de empleados públicos por contrato, sino que se debe de evaluar si en lugar de un beneficio causará un perjuicio económico.



“No solo es reconocerles la permanencia, sino que tiene que tomarse en cuenta todo ese marco que no vaya a provocar una situación de tratar de hacer un beneficio y más bien generar un perjuicio que pueda provocar limitaciones de la capacidad presupuestaria y esta se vuelva una solución más bien negativa y no positiva”, planteó en una entrevista concedida a EL HERALDO.

El reconocido abogado aseguró que del alcance financiero se requiere una evaluación seria y responsable de esta propuesta promovida por los diputados.



“Se debe de asegurar que la solución que se dé sea viable y no que vaya a provocar un perjuicio por la insuficiencia financiera para responder si esto genera un mecanismo retroactivo de reconocimiento de derechos”, expresó.

Leitzelar señaló que este tipo de medidas no pueden tener un mecanismo de visión, de sentido político-electoral o de lograr adeptos para los procesos democráticos venideros.

La parte de seguridad social, así como los beneficios laborales de los trabajadores, tiene que verse con mucho cuidado, advirtió.

“Usted no puede construir un cielo social en un infierno económico ni a la inversa, no puede tener un cielo económico con un infierno social en donde se perjudique a los trabajadores en sus derechos y beneficios que gradualmente deben de ir mejorando y estructurando con las capacidades financieras que tenga la economía y las finanzas de un país”, explicó el profesional de las Ciencias Jurídicas y experto en materia laboral.

Destacó que si bien no habría problema desde la perspectiva legal para efectuar este cambio, se debe de valorar la parte financiera, respondiendo conforme a la capacidad que tenga el Estado para poder absorber una situación de esta naturaleza.