Sectores de Tegucigalpa y San Pedro Sula que no tendrán energía este martes 19 de febrero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció varios trabajos de mantenimiento para este martes 19 de febrero.

Decenas de barrios, colonias, aldeas y caseríos de Honduras estarán sin energía eléctrica.

Se realizarán trabajos de mantenimiento general del circuito y instalación de equipos de medición.



Aquí el listado de los sectores que resultarán intervenidos:

Martes 19 de febrero de 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Bulevar Suyapa, Residencial La Hacienda, El Trapiche, Cimeqh, Multiplaza, Intercontinental, Camino Real, Pricemart, Sears, Bolsa Hondureña de Valores, Banpaís, Agencias Panamericanas, Canon, Tecnisa, Educrédito, Hondured, buleva La Hcienda, Hotel Minister, Col. Florencia Norte, CICH, Florencia Oeste y zonas aledañas.



Martes 19 de febrero de 1:00 pm a 5:00 pm en San Pedro Sula

Residencial Villas Matilda, El Barrial, Villas San Antonio, UTH, Injupemp, Altia, Altara, Unitec.



Martes 19 de febrero de 8:00 am a 4:00 pm en Puerto Cortés

Patio de contenedores refrigerados ENP, Plantel de contenedores de Sea Land, Municipalidad de Puerto Cortés, barrio La Curva, barrio Copén.



Martes 19 de febrero de 8:00 am a 4:00 pm en Puerto Cortés

Hotel Costa Azul, Costa Mar, EMCE, Hospital del área, Cervecería Hondureña, Base Naval, Restaurante Delfín, Blue Bell, Texaco Hércules, El Sofoco, La Laguna, barrio Pueblo Nuevo, La Roca, Nuevos Horizontes, 23 de abril, barrio El Porvenir, barrio Río Mar, Barrio Cieneguita, La Nueva Esperanza, Las Playas municipales y callejón de Nelly Brocatto.

