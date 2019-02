Violencia contra la mujer no se puede tratar aisladamente, según delegada de la Unión Europea

Álvaro Mejía| alvaro.mejia@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al ser Honduras uno de los países que registra más femicidios, el tratamiento de la violencia contra las mujeres y niñas no puede darse de manera aislada a la situación general del país.

Esa es la percepción de la directora de Gente y Paz en la Dirección General para la Cooperación y Desarrollo Internacional de la Comisión Europea, Henriette Geiger, quien dialogó en exclusiva con EL HERALDO tras el lanzamiento de la iniciativa Spotlight en el territorio nacional.

“Una nación que sufre de tanta violencia no es sorprendente que haya violencia contra la mujer, esa no es una excusa, no es tolerable para nadie; hay que tratar este tema de forma integral”, manifestó. La delegada de la Unión Europea (UE) enfatizó que se debe de empoderar a las mujeres hondureñas. A continuación sus apreciaciones.

¿Cómo se van a desembolsar los fondos para Honduras que son parte de la iniciativa Spotlight?

Tenemos que utilizar al máximo las posibilidades y oportunidades en el país, o sea gente calificada, la sociedad civil, los esfuerzos que ya se han hecho que forman la base y encima de eso llegamos con las actividades. Hay seis pilares y uno es para el fortalecimiento de organizaciones de mujeres, ahí Naciones Unidas va a ser una llamada a propuestas y este dinero va a ir directamente a las organizaciones.

¿Qué consideraciones le merece que haya un repunte de femicidios en esta nación de Centroamérica en lo que va de 2019?

Siempre hay que ver las cifras con mucha precaución porque una cifra es una estadística que puede ser influida por muchos factores. La cifra real de los femicidios debe de ser muchísimo más alta y no se reporta en la mayoría de los casos los femicidios porque es una desaparición. Entonces un aumento, una disminución hay que interpretarla con mucha cautela.

¿Qué acciones se podrían adoptar para evitar el recrudecimiento de la violencia de género y que estos casos no queden en la impunidad?

Uno de los pilares que es importante es el acceso a la justicia y una justicia que funcione. Nosotros trabajamos con la Unión Europea desde hace años en el fortalecimiento de la justicia, es un tema muy difícil, en cualquier país es muy difícil tocar este tema, lleva años para que se den cambios estructurales.

¿Cree que es propicio para atacar esta problemática darle mayores oportunidades a las mujeres?

Sin la plena participación de la mujer no podemos tener una sociedad sostenible y avances sostenibles en una nación y por lo tanto es fundamental para Honduras atacar este problema, erradicar la violencia, pero al mismo tiempo empoderar a las mujeres para que realmente puedan tomar la posición que les corresponde para que avance el país.