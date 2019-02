Pleito entre Brooks y Villafranca sigue en comisión de CN

El diputado Villafranca ha cuestionado al asistente que tiene Edinora Brooks en la comisión de la que ahora no formará parte.

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las diferencias entre dos diputados y colegas de las Ciencias Médicas siguen a flor de piel en el Congreso Nacional, lo cual fue uno de los detonantes para que uno de ellos renunciara de la comisión ordinaria de Salud.

Se trata de los congresistas Mario Noé Villafranca y Norma Edinora Brooks, quienes fueron nombrados en esta comitiva. La legisladora del Partido Liberal sostuvo que “me he rehusado a firmar los dictámenes de los proyectos de ley que no se han discutido y de los que no hemos recibido opiniones”.

Además, reaccionó sorprendida ante la dimisión de Villafranca y afirmó que no se siente responsable por esta acción que tomó el galeno.

Lea: Ricardo Álvarez aconseja a los hondureños no pagar el peaje de Siguatepeque

Aunque el parlamentario de la Unificación Democrática (UD), Villafranca, no ha culpado directamente a Brooks, sí señaló en una misiva que ella no ha sido eficiente como secretaria de la Comisión de Salud por lo cual solicitaba que se asignara a otro diputado en este cargo.

“Puedo asegurar que esta decisión no guarda relación con ninguno de mis excompañeros de la comisión”, subrayó.

El también vicepresidente del CN admitió que la gota que “rebalsó el vaso” en su caso fue una amenaza de tomar medidas drásticas que recibió de parte de Mauricio Oliva, titular del Legislativo.