San Pedro Sula entre los sectores que no tendrán energía este martes 12 de febrero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Empresa Energía Honduras (EEH) realizará este martes trabajos de mantenimiento en distintas zonas de Honduras.

Realizarán mantenimiento general e instalación de equipos de medición, así como el cambio de postes de madera dañados en algunos sectores.

Aquí el listado completo:



Martes 12 de febrero de 8:00 am a 12:00 m en San Pedro Sula

Col. San José, col. Montefresco este, col, Jerusalém, Villa Ernestina, col. Guillén, Villa Olímpica, Perfecto Vásquez, Brisas del Merendón, Brisas del Campo, Miguel Ángel Pavón, Corporación Flores, Hondutel La Puerta, Infop, Inmsa, Tabacalera Hondureña, Estadio Olímpico, Jopafer, Edificio Corte Suprema de Justicia.





Martes 12 de febrero de 8:00 am a 12:00 m en San Pedro Sula

Col. San Luis, La Paz, Pastor Zelaya, Barrio Cabañitas, Col. Montefresco, col. Valle de Sula, Barrio San Francisco, Col. La Unión, Islas del Progreso, col. Flor del Valle, Barrio Cabañas, col. Rápalo, Aguas de San Pedro, Expreco, Plásticos Vanguardia, Centro Penal Sampedrano.



Martes 12 de febrero de 8:00 am a 4:00 pm en El Progreso

Col. Ávila, col. Corocol 1, 2 y 3, Col. Covitral, Col. Paredes, La Española, La Libertad, Berlín, Ebenezer, Sitramedhys, 3 de abril, col. Juan Ramón, Morales, col. Las Golondrinas, Col. Pimientera, Flores de Mayo.



Martes 12 de febrero de 8:00 am a 4:00 pm en Cortés y Yojoa

Amapa, Col. San Juan, Santa Rosita, Casitas, San Antonio de Cortés, Nueva Granada, El Sitio, Vallecitos, Cordoncillos, El Tule, El Limón, La Cuchilla, La Masica, Quebrada Seca, Loma Larga, El Aguacate.