La ENEE paga 74.3 millones de lempiras por 369 guardias de seguridad privada

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -El contrato de seguridad suscrito por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) desde hace cuatro años tiene un sinfín de preguntas que nadie quiere contestar.

Desde mayo de 2015, las autoridades de la ENEE mantienen una relación de servicios con una empresa de seguridad privada denominada CNK, luego de que le otorgaron el contrato número 068/2015 por un monto de 44,436,000.00 de lempiras para que se encargara de la vigilancia en diversas áreas de las zonas centro-sur, noroccidental y litoral atlántico, así como de centrales hidroeléctricas.

En aquel momento, la empresa puso a disposición de la ENEE 369 guardias de seguridad que estarían diseminados por todas las regiones y oficinas del país.

El millonario contrato fue firmado por el coordinador del Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva y representante legal de la ENEE, Roberto Ordóñez, y el gerente de CNK, el señor Kevin Humberto Girón.

En 2017, las autoridades volvieron a otorgar otro contrato a CNK por los mismos servicios y por igual número de agentes privados.

Sin embargo, esta vez por un monto de 31,145,450.00 lempiras, es decir que en relación a 2015, el contrato era más barato en más de 13 millones de lempiras.

En ese momento, el documento fue firmado por el actual gerente de la ENEE, Jesús Mejía, y el señor Girón como representante de la empresa.

Para el año siguiente, específicamente el 14 de mayo de 2018, la ENEE y CNK volvieron a renovar el contrato, pero esta vez por más del doble del valor anterior.

Documentos en poder de EL HERALDO revelan que en 2018, el contrato se firmó por un monto de 74,346,120.00 lempiras, con el mismo número de guardias de seguridad y con la prestación de servicios en las mismas regiones que acordadas en años anteriores.

Es decir que el valor del contrato firmado en 2017 aumentó en 2018 en 43,200,670 lempiras, o sea, en un 140%.

El documento no explica los argumentos del porqué las partes firmaron un contrato con tal incremento.

Lo que sí detalla es que “el pago se hará por transferencia bancaria a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (Siafi), para lo cual el contratista deberá estar inscrito como beneficiario en la Tesorería General de la República; la inscripción se realizará en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la entrega del suministro”.

“Este contrato se sufragará con fondos nacionales que se encuentran incluidos en el presupuesto de la ENEE”, señala el documento.

El contrato fue otorgado por la Junta Directiva de la ENEE, mediante una licitación pública según consta en el acuerdo 02-JD-EX-2016, emitido en el punto número tres del acta JD-EX-01-2016.

En la licitación participaron otras empresas, pero fue CNK, según el argumento de la ENEE, la que presentó la mejor oferta.

Los tres contratos, el de 2015, el de 2017 y el de 2018, en poder de EL HERALDO mantienen las mismas condiciones y cláusulas.

El documento explica que cada guardia asignado a las subestaciones, centrales hidroeléctricas y demás predios de la ENEE portarán una escopeta y un garrote.

Exceptuando aquellos lugares donde se prestan servicios en los portones de entrada, donde hay más vigilantes y que se tienen que hacer anotaciones, estos podrán portar una pistola 9 milímetros, una 3.57 milímetros o en su defecto una calibre 38, además de un detector de metales.

EL HERALDO hizo un recorrido por algunas subestaciones de Tegucigalpa y Comayagüela, y logró identificar que en muchas de ellas no hay vigilantes de la empresa, sino que más bien se encuentran totalmente desprotegidas.

El contrato tiene una vigencia de 12 meses, contados a partir de mayo de 2018, y que finaliza el 30 de abril de 2019.

EL HERALDO intentó comunicarse con personeros de la empresa CNK al teléfono que aparece en el contrato para conocer su versión, pero no hubo respuesta a las llamadas.

Distribución

De acuerdo con la distribución hecha por la ENEE y la empresa de seguridad, en la región centro-sur de Francisco Morazán estarán establecidos en las diferentes oficinas y estaciones 96 vigilantes.

En el departamento de Olancho hay 12 guardias, en El Paraíso 16 y en Choluteca siete.

En Comayagua hay nueve, en La Paz dos y en la Represa Hidroeléctrica El Cajón 25.

Otros 20 cubren el departamento de Santa Bárbara, en Cortés hay 53, en Yoro 14, en Copán 11 y en Lempira solamente cuatro. En Ocotepeque dos, en Atlántida 27 y en Colón 16.

Seguimiento

En el acuerdo, tanto las autoridades de la ENEE y la empresa de seguridad conformaron una comisión bipartita para darle seguimiento al cumplimiento del contrato.

La integración de la comisión “es con la finalidad de establecer los mecanismos para solventar pérdidas o daños ocasionados en las instalaciones donde se esté prestando el servicio”, establece la cláusula décimo sexta del convenio.

Este ente está integrado por seis personas: cinco representantes de la ENEE y uno de la empresa a la cual se le adjudicó el servicio de seguridad privada.

La comisión tiene la facultad de emitir resolución para establecer responsabilidad de la empresa de seguridad en caso de daños y robos a la ENEE, con base en informe y reglamentos de la seguridad interna de la institución.

Testimonio

El documento establece que la empresa será la responsable de cumplir con todos los laborales a los 369 guardias de seguridad diseminados en las diferentes subestaciones y oficinas de la ENEE en la zona centro sur, noroccidental, litoral atlántico y las centrales hidroeléctricas.

Sin embargo, los empleados de la empresa aseguran que sus derechos no son pagados.

“A nosotros no nos pagan aguinaldos y tampoco catorceavo, no tenemos seguro, no tenemos vacaciones y no tenemos ningún derecho”, manifestó a EL HERALDO un guardia de seguridad que prefirió mantenerse en el anonimato.

Cada guardia que le presta el servicio de seguridad a la ENEE tiene un salario de 9,000 lempiras mensuales.

