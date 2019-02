El Partido Liberal también atraviesa su peor crisis financiera

Tegucigalpa

El Partido Liberal cayó en su peor crisis financiera a partir de 2009 cuando comenzó su llanura política, pero en los últimos meses la situación se agravó, lo que ha hecho pensar a sus autoridades que puede estar provocada por factores exógenos.

El congelamiento de las aportaciones de los empleados liberales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Registro Nacional de las Personas (RNP), la resistencia a pagar sus cuotas por parte de los diputados que son enfrentados por la autoridad partidaria, la suspensión de los ingresos que tenía en concepto de alquiler de los bienes incautados y el retraso de la deuda política tiene al histórico partido en una situación delicada.

Para la reciente celebración de su aniversario 128, el principal órgano de dirección tuvo que recurrir a la ayuda de militantes, entre ellos algunos alcaldes, que aman con el corazón sincero a su institución, reveló Eduardo Martel, miembro del CCEPL.

“Hay una estrategia de algunos sectores de asfixiar económicamente al partido asumiendo que en esas condiciones las posiciones nuestras se irán modificando en aras de buscar acuerdos, pero se equivocan”, afirmó.

El RNP y el TSE “recibieron órdenes para no seguir remitiendo las deducciones que hacían de los empleados, eso responde a una estrategia”, afirmó.

Por su parte, el presidente del CCEPL, Luis Zelaya, se quejó que tampoco han recibido el resto de aproximadamente 13 millones de lempiras que al partido le corresponde por concepto de deuda política. “El Tribunal Supremo Electoral nos debió haber pagado la deuda política desde marzo del año pasado y no lo ha hecho. Somos el único partido al que no se le ha pagado la deuda política”, aseguró. EL HERALDO auscultó en el TSE la situación de la deuda política y la fuente consultada admitió que hay una parte pendiente de pagar, pero no solo es al Partido Liberal.

El caso Pandora

Los bienes del Partido Liberal, incluyendo su principal sede, fueron asegurados el año pasado por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Uno de estos bienes, el edificio Las Cumbres, en el centro de la capital, era alquilado a un banco por 50 mil lempiras mensuales, pero ahora ese dinero ya no ingresa a las arcas del partido porque el banco abandonó el edificio porque se negó a entrar en arreglos con la nueva administración.

Según los estatutos del partido, los diputados deben aportar una cuota del 3 por ciento (2,700 lempiras) de su sueldo (90 mil), pero no lo hacen. Si aportaran, el CCEPL recibiría más de medio millón al año