Exministro de Agricultura y Ganadería: Si cierran Banadesa se pondrá en riesgo la seguridad alimentaria

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La seguridad alimentaria del país se pondrá en riesgo con el cierre del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

En estos términos se pronunció el expresidente de la junta directiva de esta entidad y exministro de Agricultura y Ganadería, Héctor Hernández. El exfuncionario consideró un error del gobierno si cierra esta entidad que a lo largo de 69 años ha ayudado a los medianos y, sobre todo, a los pequeños productores. Son estos, precisamente, los que accesan a los pequeños créditos para contribuir a la seguridad alimentaria. “Realmente sería muy negativo para la producción nacional que cierren Banadesa porque los productores quedarían desprotegidos”, dijo Hernández, quien lideró la junta directiva del banco entre 2006 y 2010.



A su criterio “no se está dando por parte del gobierno una respuesta efectiva para justificar el cierre” de la institución que para él “ha sido la protectora de los medianos y pequeños productores”. “Yo creo que el Congreso Nacional, los diputados, que en la mayoría son del área rural, son productores ellos no deben, ni van a permitir” el cierre, añadió el exministro. Si el gobierno de Juan Orlando Hernández cierra esta endidad bancaria “el pequeño y mediano productor quedaría desprotegido, no tendría financiamiento para la producción agrícola nacional y podría afectar la seguridad alimentaria”.

Golpe fuerte al productor

“Este sería un golpe muy fuerte a la producción nacional, el Congreso Nacional que tiene en sus manos la ley para proteger Banadesa, debe de hacerlo, de lo contrario, se van a encarecer los productos, habrá poca producción”, expuso Hernández. Para tener una idea clara de que los pequeños productores, que son los que abastecen el mercado de granos básicos, necesitan de ayuda solo es de irse al área rural donde la mayoría “no tiene ni semilla mejorada para sembrar, no tiene asistencia técnica”.

El exmininistro de Agricultura insistió en que debe mantenerse Banadesa, pues “es una institución baluarte financiera para el mediano y pequeño productor”.

El gobierno, lejos de cerrarla, debe sanear la cartera crediticia y fortalerlo económicamente. Si no lo hacen quedaría como institución muy débil. Preguntado cuál es la probable causa de la quiebra de Banadesa, el entrevistado estimó que “contribuyó a la insolvencia las condonaciones que se hicieron los políticos hace unos 14 y 15 años, eso afectó financieramente la institución.



Lo otro es que muchos productores se aprovecharon y no honraron sus deudas. No cancelaron sus créditos”. “Además, han habido actos de corrupción, se ha mencionado que se ha hecho mal manejo de algunos fondos de fideicomisos que ha manejado la insitución y que se mantuvieron a flote”. Recordó que “entre 2006 y 2009 se le hicieron inyecciones financieras para proteger a los pequeños y medianos productores que no tienen acceso a la banca privada”.