Inician rehabilitación de la vía entre Guajiquiro y el Canal Seco en La Paz

Agustín Lagos N.

LA PAZ, HONDURAS. -Con una inversión que supera los 7.2 millones de lempiras inició la rehabilitación de un tramo carretero de 32 kilómetros que conecta el municipio de Guajiquiro con el Canal Seco a inmediaciones de la aldea Santa Rosita en La Paz.

El proyecto se desarrollará gracias a la suscripción de un convenio entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EmprendeSur) y el Fondo Cafetero Nacional (FCN), con una contraparte de un millón de lempiras por parte de la alcaldía de Guajiquiro.

Con la obra, que es parte de la red terciaria, se beneficiará a unos 5,000 pobladores de la zona.

“Cada ciudadano de Guajiquiro es hondureño y merece tener toda nuestra atención, este pueblo estuvo olvidado por décadas y yo me propuse que mientras fuera presidente no iba a seguir sucediendo nunca más, por eso estoy aquí, no podía permitirme no venir a los inicios de estos importantes trabajos que traerán tantos beneficios a estos pueblos”, dijo el presidente Juan Orlando Hernández al inaugurar el inicio de los trabajos.

“En lo que resta de mi gobierno me comprometo a que quedarán con una de las mejores carreteras, porque Guajiquiro también es Honduras”, destacó.

“Si a ustedes los dejamos olvidados, es que no nos respetamos a nosotros mismos, por eso, mientras sea presidente, siempre contarán conmigo”, prosiguió Hernández.

Promesa

El mandatario anunció que se va a incluir a Guajiquiro en la ruta turística, no se trata sólo de construir una carretera por que sí tenemos que sacarle el máximo provecho.

En tanto, Arturo Oliva, gerente de Emprendesur, dijo: “Esta es una gran oportunidad que ha sido generada por la iniciativa del presidente Hernández”. Mientras que Juan Alberto López manifestó que la carretera es “un sueño que se nos está haciendo realidad con la reparación de estas carreteras”.