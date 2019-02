Embajador del chavismo, Filinto Durán, salió de Honduras tras el desconocimiento del gobierno

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Filinto Durán, embajador del chavismo, salió este martes del país luego de que el gobierno de Honduras reconociera como representante de Venezuela a Claudio Sandoval, diplomático nombrado por el autoproclamado presidente Juan Guaidó.



La cancillería hondureña reconoció a Sandoval y le dio cinco días al explenipotenciario venezolano, aliado a Nicolás Maduro, para que abandonara el territorio.



A su salida del país, Durán aseguró que no se va molesto con las acciones del gobierno hondureño, porque respeta "la no intervención de los asuntos internos de cualquier país y de la soberanía democrática de los pueblos".



Sin embargo, con la decisión de su salida, acotó que "se me demuestra que hay un desconocimiento total del derecho internacional".



Asimismo, aseguro que Maduro está suficientemente fuerte a pesar de la presión de los países que solicitan su salida.



Filinto Durán fue despedido por un grupo de personas, en su mayoría del Partido Libertad y Refundación (Libre), en el aeropuerto Internacional Toncontín de Comayagüela, capital de Honduras.