Barrios y colonias de la capital que estarán sin electricidad este lunes 4 de febrero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al menos siete barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela estarán sin energía eléctrica este lunes 4 de febrero.

La Empresa Energía Honduras (EEH) informó cuáles serán las colonias a intervenir mediante trabajos de mantenimiento y los horarios en los que se realizarán.

Aquí el listado:

De 8:00 AM a 4:00 PM

Parte de la colonia Villa Cristina

Colonia Rosalinda

San Juan del Norte

Parte de la colonia Villa Unión

Colonia Cerro Grande zonas 1, 2, 3, 4, 5, 8 y sectores aledaños



De 8:00 AM a 9:00 AM

Barrio El Chile

Colonia El Porvenir



Santa Rita, Yoro

De 8:00 AM a 4:00 PM

Finca Guanchias

Finca 10

Finca 11

Finca 12

Ingenio Azunosa

Asimismo, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este lunes se llevará a cabo la instalación de un equipo de medición de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y que los siguientes sectores estarán sin el servicio:



Colonia Prado Alto

Colonia Prado

Colonia Prado (Oeste)

Colonia Hernández (Este)

Barrio Paz Barahona

Barrio El Centro (sur)

Barrio Lempira (Norte)

Barrio El Benque (Este)

Mercado 7 Calle

Mercado Central

Hondutel Centro

Hospital Leonardo Martínez

Hospital Materno Infantil

Lavable de Honduras

Embotelladora de Sula (Pepsi).