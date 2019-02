Embajador de Venezuela, Filinto Durán, abandona el país

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El hasta hace unos días embajador de Venezuela en Honduras, Filinto Durán, anunció este viernes que regresará a su país en las próximas horas.

El representante del gobierno de Nicolás Maduro, manifestó que recibió nota de la Cancillería de Honduras para el cese del reconocimiento como Embajador. Además, asegura que le fue solicitado que abandone el país en un plazo de cinco días.

"Buenos días. Les informo que en horas de la noche de ayer fui citado por la Cancillería hondureña para escuchar la lectura de un guión en el cual se me notificaba el cese del reconocimiento como Embajador y se me conminaba a salir del país, junto a mi familia, en un plazo de cinco días", es parte de lo enunciado por Durán.



"Consultado al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, se me indicó que debo regresar en el plazo dado, habida cuenta que el gobierno de Honduras, lamentablemente, no respeta ninguna ley internacional ni los protocolos establecidos.



Por medio de la presente no solo quiero comunicar lo señalado sino agradecerles toda la solidaridad, el afecto, la militancia y el compromiso por la construcción de otro mundo posible y necesario", concluyó.



Hasta el momento la Cancillería hondureña no se ha pronunciado al respecto, sin embargo el mediodía del jueves publicó a través de su cuenta oficial de Twitter que reconoce a Claudio Sandoval como embajador venezolano, luego de recibir una misiva del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.