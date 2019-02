Zonas de San Pedro Sula, Olancho, Colón y Santa Rita que no tendrán energía eléctrica el viernes 1 de febrero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) publicó el listado de sectores del país que no tendrán energía eléctrica el viernes 1 de febrero de 2019.



En los departamentos de Cortés, Olancho, Colón y Yoro se realizarán mantenimientos generales en los circuitos y cambios de equipo de medición entre 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.



A continuación el listado de sectores:

De 8:00 AM a 4:00 PM en Dulce Nombre de Culmí, Olancho

Residencial Los Llanos 1

Barrio La Trinidad

Los Llanos 2

Colonia 15 de Septiembre

Barrio El Espino

Colonia Nueva Patria

Residencial Rosales

Barrio El Llano

El Aguacate

La Sosa

El Coyote

Nuevo Progreso

Siguate

Río Tinto

Pataste

Chicaltepe

Agua Blanca

Culmí y zonas aledañas



De 8:00 AM a 5:00 PM en Balfate, Colón

Lucinda

Río Esteban

Río Coco

El Bambú

Hospital Lomas de Luz



De 8:00 AM a 5:00 PM en Olanchito, Yoro

Boca de Mame

San Francisco

Piedra del Tigre

Maloa

Trocaire

Armenia

El Cajón

El Bambú

Campo Nuevo

San Luis

Tepusteca

Bálsamo Oriental

El Agricultor

Brisas de Monga

12 de Diciembre

Crucete Oriental

Agua Caliente

4 de Enero

Lomitas



De 8:00 AM a 2:30 PM en San Pedro Sula, Cortés

Residencial Paseo Real

Condominios Panorama

Colonia Rancho El Coco

Residencial Bosques del Merendón

Colonia Los Médicos

Colonia Los Alpes

Residencial Brisas del Merendón

Residencial Merendón Hills

Colonia Villas Mckay

Colonia Ethasa

Residencial Nova

Armenta

Residencial Villa Real

Residencial Puerta del Sol

Residencial Casa Maya I y II



De 8:30 AM a 3:30 PM en El Negrito y Santa Rita

Aldea El Portillo Gonzalez

Aldea Olomán

San Alejo

Aldea Mojiman

Aldea Ocotillo

Aldea El Pataste

Aldea Combas

Aldea Laureles

Ciudad El Negrito

Hacienda Don Emilio

Aldea Cangrejales

Aldea Santuario

Aldea Vertiente

Aldea El Caliche

Aldea Plácido

Aldea Pata de Gallina

Aldea Lajas

Aldea Coyolito

Aldea La Calera

San Alejo.