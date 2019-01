Corte de Estados Unidos aplazan audiencia de sentencia contra exdiputado Fredy Nájera

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York reprogramó este jueves la audiencia de sentencia contra el exdiputado hondureño Fredy Nájera, quien se declaró culpable de tráfico de drogas y uso y posesión de armas de fuego.



El juez Paul G. Gardephe fijó que para el 21 de junio de 2019 el excongresista comparecerá ante los tribunales para conocer su condena, una reprogramación concedida a solicitud de la defensa del acusado, según documentos a los que tuvo acceso EL HERALDO.



La fecha original era el 19 de abril del 2019, que había sido establecida tras que Nájera se declaraba culpable en diciembre del 2018 de dos de los tres delitos por los que fue acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Además: Fredy Nájera se declaró culpable de narcotráfico en EE UU



Aunque en los documentos de la corte no se detallan los motivos del traslado de fecha, el representante legal del exparlamentario en Honduras, Andrés Urtecho Jeamborde, explicó hace dos semanas que obedece a que el hondureño había cambiado de defensa en el proceso porque no podía costear el pago de los honorarios profesionales y tampoco había llegado a un acuerdo con los fiscales.



Este cambio de abogados fue autorizado por el juez el pasado 7 de enero. Joaquín Pérez sustituyó a Víctor Rocha y Philip Horowitz como representante de Nájera durante el proceso. De momento permanece en suspenso la audiencia preliminar donde se propondrán los elementos de prueba .



El hondureño se declaró culpable por conspirar para traficar cocaína y uso y posesión de armas y dispositivos destructivos, pero no aceptó responsabilidad por el tercer cargo, que es conspirar para usar y poseer armas para promover la conspiración de importación de cocaína.

Lea también: Fredy Nájera afirma que Cachiro intentó matarlo seis veces