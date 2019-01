Honduras: Coalianza sigue en crisis y sin dinero para salarios

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La crisis financiera en la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza) continúa.

Empleados de la institución confirmaron el miércoles a EL HERALDO que les adeudan el mes de salario de diciembre al igual que los aguinaldos.

La crisis en Coalianza se debe a que la institución tiene más de un año de no adjudicar un proyecto bajo el modelo de Alianza Público Privada (APP).

Coalianza se autosostiene con los ingresos del 2% que percibe del costo de cada proyecto que adjudique y en los últimos años los ingresos que han obtenido son nulos.

A finales del 2018 estalló la crisis, pues la institución no tenía recursos para pagar los servicios básicos, alquileres y mucho menos los salarios de sus empleados, quienes tuvieron que protestar.

“Ya vamos por dos meses que no nos pagan, no nos dieron los aguinaldos de diciembre y ya no aguantamos esta situación”, confió uno de los trabajadores.

El año pasado quien le ayudó a Coalianza a sobrevivir fue la Secretaría de Finanzas (Sefin) al prestarle alrededor de 40 millones de lempiras.

Ahora están solicitando nuevamente apoyo al gobierno central para poder mantenerse, mientras logran estructurar los proyectos.

Sectores de la sociedad civil consideran que lo más saludable es que Coalianza desaparezca, debido a la falta de transparencia y planificación. Para Coalianza ahora los proyectos tardan más porque los procesos son más efectivos.