Exdirector de Migración: “El público es el que paga por el pasaporte”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Agilidad en la toma de decisiones es lo que deben tener los funcionarios que están al frente del Instituto Nacional de Migración (INM), según el exdirector de Migración, Venancio Cervantes. A continuación sus impresiones dadas a EL HERALDO:

¿Cómo analiza en la actualidad el funcionamiento del INM?

Ellos están trabajando digamos de una forma correcta, pero tienen que ser un poco más ágiles, como Instituto tiene más decisión porque es semiautónomo, cuando nosotros estábamos, era bajo (la tutela de) Gobernación y no se podían hacer las cosas sin consultar y ahora tienen la potestad de mejorar, debería estar mejor el sistema, la atención, el tema de resolver los problemas, el público paga por el pasaporte, no es que el Estado lo da.

Las citas están para 23 días, pero hay un remanente de 198,000 en la bóvedas del Banco Central de Honduras...

No, eso es otra cosa, eso es el sistema de operar porque si tiene pasaportes, a menos que la demanda sea altísima, el Estado recibe ingresos, no debería estar así, la verdad, está largo la entrega.

¿Es más caro comprar las libretas de pasaporte por pocos?

Sí, entre menos compre uno más cara son, y la gente que los reproduce vende lo que uno quiera, pero el problema es que cada vez que se compra se debe iniciar de cero a menos que se haga un convenio con la fábrica, que mucha gente lo hace, en este caso estados, cada año le entreguen tanto y si hay mejoras que se mantenga el precio, pero eso es el que hace el trámite en el Estado.

Entonces mejor comprar de un solo, ¿qué frenaría esas compras?

Uno lo saca en base a estadísticas, si quiere para un año, la decisión la toma uno, pero si uno va a comprar un millón de libretas es porque sé que ahorita no va a entrar una ley que me diga que esas libretas ya no van estar en uso, entonces las vendo todas completamente y esa libreta sabemos que cuando esa persona requiera otra libreta ya habrá un sistema nuevo, entonces se da un tiempo para que todos esos pasaportes tengan su vida útil.

¿Cómo se hace un cambio de libretas de pasaportes?

Se traslapan, se van usando los otros y el anterior siempre está vigente, hasta que se venza y se sepa que a la persona se le debe entregar uno nuevo, se les da a las personas que los solicitan por primera vez y las que requieran cambios, pero ambas siguen operando.

¿Cuánto es el tiempo mínimo para recibir libretas del proveedor?

El proceso mínimo para que usted reciba pasaportes es de ocho meses, por la cantidad que se hizo, por eso se hace con tiempo.