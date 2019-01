Empresarios ﻿bolivianos buscan crear una aerolínea hondureña

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras está a las puertas de tener -nuevamente- una aerolínea con capacidad de realizar vuelos nacionales como internacionales.

Desde 1994, cuando dejó de funcionar la empresa Servicio Aéreo de Honduras S. A. (Sahsa), el país no volvió a tener una aerolínea con bandera nacional que haga viajes a Estados Unidos y otros países.

Esto ha generada que muchas aerolíneas operen a sus anchas, sin tener competencia, significando altos precios en los pasajes.

EL HERALDO entrevistó al consultor que llegó a Honduras a impulsar la apertura de una nueva empresa de transporte de aéreo de personas y carga.

Los empresarios interesados en operar en Honduras son de origen boliviano, asociados con empresarios hondureños, quienes sueñan con comenzar a operar entre el 2019 y 2020.

Constantino Klaric, un experto en aviación de Bolivia, se reunió la semana anterior con el titular de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), Wilfredo Lobo, para presentarle el proyecto.

Inversión

“Se quiere crear una línea aérea hondureña-boliviana en Honduras, y además ver la posibilidad que los aeropuertos de Honduras entren a categoría 1”, indicó.

Para poder operar con vuelos internacionales con más facilidad es necesario subir de categoría, esa es la visa para las líneas aéreas, afirmó.

Para entrar en operación están pensando adquirir aviones tipo Boeing 737 de nueva generación.

Aseguró que el mercado hondureño demanda la apertura de nuevas aerolíneas internacionales, porque hay tres vuelos hacia Estados Unidos que llevan 150 pasajeros por día.

Klaric no detalló de cuánto podría ser la inversión, se limitó a decir que es fuerte y de momento no se puede decir, porque están haciendo los presupuestos, pero solo un avión cuesta 60 millones de dólares.



“Creo que al fin del año todo estaría listo para comenzar a operar, y le hemos dicho al gobierno que estamos dispuestos a colaborarles para ser categoría 1, como lo he hecho en otros países, pero depende que ellos quieran”, afirmó.