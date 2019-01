Zonas del Distrito Central, La Ceiba y El Progreso que no tendrán energía eléctrica este viernes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varios sectores de Honduras no tendrán energía eléctrica este viernes 18 de enero de 2019.



La Empresa Energía Honduras (EEH) informó que el servicio en los barrios y colonias en el Distrito Central, El Progreso y La Ceiba estará suspendido temporalmente, debido a trabajos de mantenimiento.



Este es el listado:

De 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en el Distrito Central

Credomatic

Los Castaños

Programa Mundial de Alimentos

Edificio Simón

Avenida Monte Carlo

Edificio Santa Clara

Edificio Eucalipto

Pueblo Nuevo

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Colonia El Triángulo

Instituto Sagrado Corazón

Plaza España

Colonia Los Almendros

Cultura Hispano Americano

Torre Sky

Torre Vista 1423

Zonas Aledañas

Parte de Residencial La Cumbre

Edificio Torre Aria



De 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en La Ceiba, Atlántida

Colonia El Manantial

Colonia Pizzatty (norte)

Las Acacias (este)

Irias

Kawas (oeste)

Sierra Pina

Zelaya

Buelvar Alvarado (este)



De 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en El Progreso, Yoro

Centro comercial El Obelisco

La Antorcha

Planta Santa Mónica

Supermercado La Colonia #2

Agencia La Mundial

Residencial Andalucía

Emsula

Residencial Villas Belinda

Residencial Quintas del Sol

Monte Carlo

La Granja

Colonia Rubí

Camalote Arriba y Abajo

Aldea El Centenario

Colonia Santa Elizabeth

Fátima

Ex campos bananeros

Finca Coob

Rio Chiquito

Las Flores

Las Chumbas

Naranjo Chino

Zoologico Naranjo Chino

Amapa

UTH

Mall Megaplaza

Colonia Marvin Reyes

El Compadre

Baproso

H y C Publicidad

Arroz San Miguel

Residencial La Rubí

Colonia el Porvenir

Aldea Buenos Aires

Aldea Crucitas 1,2 y 3

San José del Negrito

Jardines de Amor Eterno

Aldea Brisas del Norte

Brisas de La Libertad.