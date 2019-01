Nadie debe pagar ni llevar partida de nacimiento para matricular en escuelas públicas del país

Agustín Lagos N.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Este año, la matrícula de los estudiantes en los centros educativos públicos será más expedita.

Por disposiciones del gobierno a través de la Secretaría de Educación, para realizar el proceso el padre de familia no debe presentar partida de nacimiento, no debe pagar matrícula, no debe pagar vigilancia ni hacer aportes para la compra de materiales didácticos ni educativos.

Para matricular a un hijo, un padre de familia solo debe llenar una hoja de inscripción que tiene un valor de cinco lempiras, que contiene los datos personales del alumno y de los padres del estudiante.

Además, contiene la dirección de residencia y números telefónicos, esto para ubicar a los familiares en caso que ocurra una emergencia.

En el caso de que un alumno llegue por primera vez a un centro educativo, el responsable debe llenar una hoja que es más extensa, pues contiene apartados donde se establece las causas del traslado al nuevo centro educativo al igual que del responsable del menor.

El proceso de matrícula inició de manera oficial la mañana de ayer en la mayoría de centros de educación primaria y educación media.

Mientras que en otras escuelas y colegios el proceso inicia este día o mañana, mismo que se va a extender hasta el 31 de enero.

Sin embargo, el personal docente y administrativo inició sus labores desde ayer, pues preparan las clases y los materiales para empezar con el nuevo año escolar.

Este año, las autoridades de Educación esperan que se matriculen 2.2 millones de estudiantes en los diferentes niveles en todo el país.

Arnaldo Bueso, titular de la Secretaría de Educación, dijo que “el tema de la matrícula es el paso esencial para el proceso de la calidad de la educación”.

Es por eso que hizo un llamado a los padres de familia para que asistan a matricular a sus hijos y evitar la deserción, pues se estima que el 2018 fue de 77 mil alumnos.

Trámites

Danilo Banegas, director del Centro Básico Doctor Esteban Mendoza, ubicado en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, detalló que este año se busca facilitar los trámites al padre de familia.

“Por disposición de la Secretaría de Educación no se le pide partida de nacimiento de un alumno al padre de familia, aquí le recepcionamos los documentos y nosotros ingresamos a la página electrónica del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE), que está en línea con el Registro Nacional de las Personas (RNP) y automáticamente obtenemos las partidas de nacimiento”, dijo Banegas.

El docente detalló que este año no se presenta la aglomeración de personas porque desde noviembre anterior se realizó el proceso de prematrícula del 60 por ciento de los estudiante.

Requisitos para matrícula