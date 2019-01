“Hay que hacer reformas consensuadas con la oposición, con diálogo”

Álvarez dijo que quien no le apueste a las reformas electorales quiere el desorden.

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ricardo Álvarez no se “duerme en sus laureles”. Quiere ser uno de los primeros en lanzar su movimiento presidencial en el transcurso del año. El designado presidencial asegura en entrevista con EL HERALDO que en la medida en que haya más candidaturas el Partido Nacional (PN) se verá fortalecido. Desde el momento en que la oposición participó en las pasadas elecciones generales legitimó la reelección, afirma.

Toda apunta a que en el PN la lucha por la candidatura será dura, muy competitiva, ¿así lo ve usted?

Obviamente a lo interno del partido hay líderes con altísimos potenciales de perfilarse como candidatos. Pero para eso se tendrá que hacer un recorrido, se tendrá que escuchar al nacionalismo.

Quien tenga deseos de buscar una candidatura debe de entender que va a nacer de la base del partido, de la gente de tierra adentro. Nos estamos reuniendo con toda la estructura que todavía tenemos a nivel nacional para tomar decisiones al futuro que le convengan a Honduras y al Partido Nacional.

¿En qué momento de 2019 Ricardo Álvarez organizará su movimiento?

Esta es una decisión que va a recaer, no en Ricardo, sino en los líderes departamentales y municipales que tenemos. Creo que este año se tomarán estas importantes decisiones.

¿Es positivo o negativo para el PN que haya varias precandidaturas presidenciales?

Entre más candidaturas y entre más opciones para el pueblo haya, eso es mejor para la democracia. Yo apunto que haya muchas opciones e invito a los líderes que han salido y a los que no han salido que lo consideren para el fortalecimiento del Partido Nacional.

Sobre el tema de reformas electorales, ¿cuál es su posición?

Hay que hacer reformas consensuadas con la oposición, con diálogos de altura que construyan la paz. Me apunto a que haya reformas y reglas rápido y con esto logremos garantizar procesos limpios y transparentes.

¿Cuál es su punto de vista respecto a la reelección y la segunda vuelta?

Con la participación de todos los partidos en la elección pasada legitimaron el proceso electoral.

Cuando se es parte de una elección quiere decir que se aceptan las reglas y las condiciones de ese momento. Y sobre la segunda vuelta, yo estoy de acuerdo en que hay que ponerlo sobre la mesa y hay que buscar consensos.

Usted ha recibido muchas críticas, ¿tiene su conciencia tranquila y que participará en una campaña sin señalamientos?

A lo largo de mi carrera política han querido detenerme, ponerme trancas, han querido ponerme piedras en el camino para destruir mi carrera política y nadie ha presentado jamás una acusación en mi contra porque he manejado las cosas bien y en orden.

Esa parte me da una tranquilidad para dormir toda la noche, para dormir con mucha tranquilidad porque he actuado con la honestidad que mis padres me inculcaron.