Anuncian suspensión de la energía eléctrica en varias colonias de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva interrupción de la electricidad se programó para este jueves en el Distrito Central, El Triunfo, Choluteca; Puerto Cortés, El Progreso y Tela.



Así lo informó esta tarde, a través de las redes sociales, la Empresa Energía Honduras (EEH), quien justificó trabajos de mantenimiento en las zonas afectadas.



DISTRITO CENTRAL (8:00 AM a 4:00 PM)

De la primera a la octava avenida de Comayagüela

Cruz Roja Hondureña

Ministerio de Educación

Colonia Soto

Barrio Concepción

La Chivera



El Triunfo, Choluteca (8:00 AM a 4:00 PM)

El Carmen

Yoloran

El Cacao

Las Hormigas

Azacualpa

Ojo de Agua

Villa Nueva

El Gramal

Camaronera

El Faro

Tres Piedras

La Corteza

Municipio El Triunfo

El Pacón

La Montana

Quebrada Honda

Las Marías

Nueva Concepción

Tierra Hueca

El Ángel

El Cedrito

Barrio San Miguel

Colonia Araujo

Barrio El Tololo

Colonia Nueva Suyapa

Las Pilas

Cance Dulce

Cuatro Esquinas

Guasaule

El Limón

San Benito

Santa Rosa



Puerto Cortés, El Triunfo, Choluteca; El Progreso y Tela. (8:30 AM a 4:30 PM)

Los Laureles

Santa Clara

Plantel Dole

Plantel Sea Land Maersk

San Roque

La Concordia

Las Delicias

Casa Azul

Colonia 21 de Octubre

Colonia 19 de Abril

Banderas III

Chameleconcito

Campana

La Gran Vía

Baracoa

Bajos de Baracoa

El Bum

Colonia López Bonilla

El Sofoco

Los Cruces

La Colman

Los Mangos

Kilómetro 2

Paleto

El Roble

San José de Brisas

La 40

Remolino

Calán

Sauce

Caoba

La Uva

La Mora

La Juntal

Kilómetro 6

Sector Pantano

Tapón de los Oros

La Collman

El Ocote

El Boquerón

Choloma

Aldea La Protección

Las Champas

Toloa Creek

Meroa

Toloa Empalme

Crike Martínez

El Guayabal

Melchor

La Achicadora

Progreso

La 45

La Dora