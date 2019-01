ENEE y EEH anuncian interrupción de la electricidad en el Distrito Central y San Pedro Sula

Los trabajos de la Empresa Energía Honduras en las áreas donde se programaron los cortes se efectuarán desde las 8:00 AM.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Nacional Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión de la electricidad para este miércoles 9 de noviembre de 2019.



La interrupción se efectuará a partir de las 8:00 de la mañana y se restablecerá a las 4:00 de la tarde, según informó la estatal energética y el consorcio EEH.



Distrito Central (8:00 a 8:00 AM/3:50 a 4:00 PM)

Colonia El Alamo

Residencial Atlantis

Instituto Central Vicente Cáceres

Colonia Villa Española

Plaza La Granja

Cámara Junior de Prado

Valentín Flores

Colonia Marbella

Colonia San Jorge

Tiloarque

Lomas de Tiloarque



Distrito Central (8:00 a 4:00 PM)

Barrio La Granja

Centro Médico Hondureño

Colonia Maradiaga

Cámara Junior del Prado



San Francisco, Yojoa (8:00 AM a 4:00 PM)

San Francisco de Yojoa

Quebrada de Agua



San Pedro Sula (8:00 AM a 4:00 PM)

Barrio Barandillas (Sur)

Colonia Smith(Sur)

Colonia Alameda

Barrio San Fernando (Norte)

Colonia Ruiz

Colonia Geisa

Maheco

Edificio La Plaza

Catisa

Hotel San Pedro

Ferretería Nacional

Zona Peatonal

Correo Nacional

Calle del Comercio (3 Ave. 4-9 Calle S.O.)

Policía Nacional primera Estación.