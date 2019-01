Este viernes inicia el período de pre matrícula en la UNAH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El viernes 11 de enero inicia el proceso de pre matrícula para el Primer Período Académico 2019 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Las inscripciones culminarán el jueves 17 de enero.

De acuerdo con la información proporcionada por Suyapa Rivera, directora de la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción (DIPP), para esta pre matrícula se espera la participación de más de 85 mil estudiantes, siendo 10 mil alumnos de primer ingreso.

Es de recordar, que las fechas para la pre matrícula varían según el índice académico del universitario, por lo que deben de sincronizar sus notas con las fechas estipuladas en el calendario académico 2019 de la UNAH, ya que únicamente podrán ingresar ese día.

Asimismo, para realizar el procedimiento de la matrícula, que iniciará el 22 de enero, los estudiantes tendrán que estar al día con el pago que puede realizarse desde este lunes 7 de enero hasta el domingo 3 de febrero, si no estos no podrán matricularse el día que les corresponde.

Al no pagar la matrícula el estudiante únicamente podrá realizar la pre matrícula y no podrá ver su forma 03, limitándose a no poder ver en qué edificios le corresponde recibir clases, por lo que autoridades universitarias recomiendan realizar el pago antes de la fecha de inicio de la matrícula.

