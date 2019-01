El desgarrador y emotivo testimonio de vida que compartió con EL HERALDO la destacada periodista Indira Murillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La lucha, el legado solidario y el corazón de una guerrera resumen la vida de la destacada periodista hondureña Indira Davelba Murillo Alvarado, una mujer brillante (de esas que brillan con luz propia), como amiga, como hija, periodista y esposa. Su partida inesperada, la noche del viernes 4 de enero, tras luchar durante varios años contra el cáncer, enlutó por completo al gremio periodístico.

Aunque la persona afable y cálida, de 49 años, ya no está físicamente con sus seres amados, sus enseñanzas siempre permanecerán intactas en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla.



Indira Murillo compartió con EL HERALDO una carta en la que abrió su corazón. En cada línea pueden percibirse los duros momentos que estaba atravesando, sin embargo, es aún más evidente su espíritu de lucha y su celebración a la vida. "Prohibido tirar la toalla" se titula el testimonio que el día domingo 6 de enero estará publicado, en su totalidad, en la versión impresa de DIARIO EL HERALDO.



A continuación unos fragmentos del desgarrador y emotivo testimonio de vida que compartió con este rotativo la periodista Indira Murillo.

"¿Cómo tirar la toalla si cada día, cuando abro los ojos, reafirmo mi gratitud, mi amor y mi entrega incondicional a Dios?



Lo que sí sé es que a pesar del dolor, de estar agotada, de estar huesitos como Angelina Jolie, a pesar de la impotencia, la indignación, el miedo y la angustia de colgar los tenis repentinamente, tengo prohibido tirar la toalla.



Así es, solo puedo tirar la toalla si voy a la playa. De allí para nada, porque Dios me ha consentido tanto que no debo perder mi fe, la paciencia, no debo dejar que un tubito me quite la paz.



Así que pase lo que te pase, les puedo asegurar que ninguno de ustedes está viviendo lo que me sucede a mí, o tiene algo peor que yo".



"Te vamos a extrañar" es el mensaje que más se repite en las muestras de pesar escritas, a través de las redes sociales, por sus amigos y colegas, impactados por la triste noticia.



Aunque un extraordinario ser humano nos dijo adiós, estamos convencidos que su legado es intocable.



Su trayectoria

Indira Murillo se mudó a Estados Unidos hace una década. Allá logró desempeñarse en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como productora y presentadora de reportajes institucionales.



Su formación académica la recibió en el instituto Alfonso Guillén Zelaya, luego ingresó a la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), lugar en el que hizo decenas de amigos. Más tarde obtuvo una maestría en Demografía en las mismas instalaciones de la alma máter.



Su pasión por el Periodismo también lo compartía con el baloncesto. En sus años de estudiante fundó la escuela de baloncesto llamada Indy del Bosque.