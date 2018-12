Reconstruirán casas devoradas por incendio en la colonia La Era de la capital

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de los escombros, cuatro familias que perdieron todas sus pertenencias empezaron a sonreír.

La próxima semana iniciará la construcción de tres de las cuatro viviendas que fueron presas de las llamas provocadas por un voraz incendio que se registró la mañana del martes en el sector Mitch de la colonia La Era de Tegucigalpa.

Con ayuda del gobierno, a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), se van a construir las viviendas a las familias que en un abrir y cerrar de ojos perdieron todo lo que con esfuerzo y dedicación lograron en más de veinte años.

“Estamos con nuevas esperanzas, porque ya vinieron del gobierno y nos han ofrecido que nos van a construir tres casas, ya anduvieron tomando medidas”, dijo doña Felipa Velásquez, una de las personas afectadas.

“Gracias a Dios por esta ayuda, aunque nos va a faltar una casa para una de mis hijas que también lo perdió todo, pero le he dicho que cuando ya estemos ubicados vamos a ver qué hacemos para ubicar la otra”, detalló doña Felipa. La humilde mujer no se cansa de dar gracias a Dios porque no les pasó nada grave a los miembros de los cuatro hogares que son de la misma familia.

También agradece a todas las personas que sin conocerlas, al igual que sus vecinos, se solidarizaron y les enviaron ayuda y les han dado dónde dormir.

Además, agradeció a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) por llevarles víveres para poder alimentarse