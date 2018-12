Los diez villanos del año en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La división y el caos marcaron a muchos líderes políticos, algunos conformaron comandos de insurrección, otros formaron caravanas y algunos destruyeron a sus partidos. Hoy forman parte de los 10 villanos del año en 2018.

1. Saqueo

Capturan a “Mi Rosa” por La caja chica de la dama

La ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa, no pudo escabullirse más.

La mañana del miércoles 27 de febrero, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) llegaron a su casa de habitación en el sector de El Chimbo, Santa Lucía, y le dieron captura.



Con su rostro desencajado fue vista ante las agencias de seguridad del Estado con las manos y pies atados, pues ya pesaba en ejecución un amplio requerimiento fiscal en su contra.

Fueron la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) junto con la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público (MP) los que presentaron todas las pruebas.



Así surgió el caso La caja chica de la dama, que ha obligado a “Mi Rosa” a permanecer en prisión durante todo este año.



Acusación

La ex primera dama fue acusada en un principio de los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita al desviar más de 19 millones de lempiras.

Junto a la primera dama fueron capturados Mauricio Mora Padilla, su cuñado, quien era el director de la Unidad de Desarrollo Comunitario del Despacho de la Primera Dama.



Después de andar varios días prófugo de la justicia cayó Saúl Escobar, quien fungió como secretario de Bonilla de Lobo. Los imputados conformaron una organización delictiva para apropiarse de los fondos durante los años 2011 al 2015. Para realizarlo emplearon más de 70 cheques que eran otorgados al menos a nueve personas que fueron sus cómplices y luego la Fiscalía los empleó como testigos protegidos.

Para entregar los cheques y no ser detectados, los implicados simularon tener contratos con los que recibían los cheques, justificando venta de uniformes y zapatos escolares. Así lograban dar apariencia de legalidad a la transacción y después cobraban los cheques para convertir en efectivo el dinero desviado y repartírselo.

Todo se hizo por medio de una cuenta denominada Casa Presidencial/Despacho de la Primera Dama con número 0001-102-00050790 en un banco del sistema nacional.

2. Lotería



Fue destituida después de una serie de irregularidades

Los juegos de lotería mal manejados y una serie de irregularidades al interior del Patronato Nacional de la Infancia (Pani) llevaron a que su directora Golda Santos fuera destituida el jueves 8 de noviembre.



EL HERALDO reveló cómo funcionarios de la institución traficaban con los números especiales de la Lotería Menor o “Chica”, la deplorable situación del Pani y cómo iba en declive, provocando que el Ministerio Público (MP) abriera una investigación. De su salida se conoció que ella interpuso la renuncia al Comité Directivo del Pani (Codipani), la cual fue aceptada de inmediato por el Ejecutivo.

Ahora el MP por medio de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) hace las indagaciones.

3. Fútbol



Mantenía un equipo de fútbol con fondos del RNP

A pesar de que quiso desmentir la denuncia de la Unidad Investigativa de EL HERALDO, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) certificó que Gerardo Martínez, exsubdirector técnico del RNP, había contratado un plantel de jugadores como funcionarios de la institución para que jugaran en su equipo, el Club Deportivo Infop, que después ascendió a la Liga Nacional, llamándose Real de Minas.



En septiembre el RNP fue intervenido.

4. Narcotráfico





Tony Hernández es detenido en Miami

Los rumores o secretos a voces de que el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Juan Antonio “Tony” Hernández, estaba vinculado con el narcotráfico eran ciertos, por lo menos para EE UU.

La DEA lo detuvo en Miami, Florida, Estados Unidos el pasado 23 de noviembre y lo acusó de ser “un narco a gran escala” al tener relación con carteles de Colombia y México.

5. Utilizados



Transportistas se aprovechan de la gente

La gente tuvo que caminar por varios días, soportar el bloqueo de calles y todos decían que estaba bien, pues los dirigentes del transporte pidieron apoyo para no subir el precio del pasaje, sino que bajara el combustible.



A finales del mes de julio el acuerdo fue otro, los empresarios del transporte recibieron incrementos de dos lempiras y rebajas al combustible que se hicieron efectivas a partir de agosto.

6. Desvío



Fue señalado como el cabecilla de Pandora

Cuando parecía que todo había pasado para el liberal Jacobo Regalado, exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, el mundo se le vino encima.



La Maccih por medio de la Ufecic lo acusó junto a 38 personas de ser el líder del caso Pandora debido a que por medios de dos ONG desviaron 282 millones de lempiras para campañas políticas.

7. Crisis



Convocó a la insurrección por medio de comandos

Mientras el país entraba en llamas debido a que la Alianza de Oposición no aceptaba los resultados de las elecciones generales del 26 de noviembre del 2017, su excoordinador Manuel Zelaya Rosales llamó a conformar los comandos de insurrección a nivel nacional.



La decisión se tomó el 14 de abril en un asamblea nacional donde se aprobó la creación de diez mil “comandos de insurrección para la toma del poder” por el método de la no violencia, estos seguirían una línea estratégica para evitar que otro “fraude electoral” obstaculice la llegada al poder de la izquierda hondureña. Los comandos no tuvieron fuerza.

8. Éxodo



Inició el movimiento de las caravanas a EE UU

Entre el viernes 12 y sábado 13 de octubre, el exdiputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, inició otro proceso de desestabilizar a Honduras. Inició un masivo éxodo de hondureños, llamándolo la caravana de los migrantes.

Días después el excongresista hondureño fue detenido en Guatemala y deportado al país.



Ahora miles de hondureños sufren calamidades en la frontera entre México y Estados Unidos en busca de un asilo, pero muchos están siendo deportados debido que el presidente Donald Trump no los quiere dejar entrar a territorio estadounidense.

9. Reprobados



Masiva reprobación de estudiantes en el 2018

Nada pudo detener que se abrieran más de 50 “escuelitas” a nivel nacional, la masiva reprobación de estudiantes hace que la gestión del actual ministro de Educación, Marcial Solís, sea cuestionada.

Las proyecciones del Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán(UNPFM) proyectaron que este año podrían perder el curso unos 83,429 estudiantes de básica y media.

La cifra no fue descabellada, al grado que muchos estudiantes no pasaron sus clases a pesar de las oportunidades que les brindaron en el sistema.

10. División



Expulsó a 17 diputados del Partido Liberal

El lema de “unir y vencer” quedó en las páginas olvidadas de lo que fue alguna vez el glorioso Partido Liberal de Honduras. Con Luis Zelaya a la cabeza, este año quedó marcada la división de los abanderados rojo-blanco-rojo.



El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) determinó en horas de la madrugada del 26 de septiembre expulsar a los 17 congresistas por votar a favor de la intervención del Registro Nacional de las Personas (RNP), la moción fue interpuesta por el mismo Zelaya.



Desde entonces, este histórico partido político se mantiene marcado por una enorme división entre sus líderes.