Afectados por la guerra urgen de prótesis en Alauca, El Paraíso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Han pasado más de dos décadas desde que finalizó la guerra en Nicaragua, pero las secuelas de este conflicto aún permanecen en la memoria de decenas de hondureños, quienes sin haber participado directamente en ella fueron afectados por el mismo.

Ese es el caso de José Moncada y Lorenzo Flores, habitantes del municipio de Alauca, quienes perdieron sus extremidades inferiores luego de pisar una mina antipersona en la frontera con Nicaragua.

Luego de 20 años, los señores relatan con tristeza cómo ese hecho marcó sus vidas y actualmente les impide desarrollarse a plenitud.

“Hace muchos años que recibimos la ayuda de los organismos internacionales, pero las prótesis tienen una vida útil y ahora ya no tenemos cómo comprarnos unas nuevas”, declaró José Moncada. En estas comunidades de la zona oriental, al menos 20 personas urgen de una prótesis que les permita continuar con sus vidas.

Pero no son los únicos. Aunque no todos llegan remitidos al Hospital Gabriela Alvarado y no todos son por minas antipersonas, la situación que atraviesan Moncada y Ferrufino es similar a la de José Morgan, quien debido a un accidente laboral perdió una de sus piernas.

“El no tener una prótesis me impide movilizarse de mi comunidad, la cual es una montaña y me obliga a no salir de ella y limitarme al poco trabajo que puedo conseguir”, lamentó. Karla Mendoza vive un drama similar tras perder su pierna izquierda a causa de un cáncer. “Se me dificulta poder ayudar a mis hijos con sus cosas, por lo que me gustaría mucho tener una prótesis, pero no tengo los recursos para hacerlo.

El costo de una prótesis ronda los 35 mil lempiras, recursos con los que no cuentan los entrevistados, ya que la mayoría no tiene acceso a un empleo. Los afectados claman por ayuda gubernamental.

“Le hacemos un llamado a la primera dama Ana García que nos ayude con una prótesis, no pedimos bonos, sólo queremos tener la oportunidad de movernos por nosotros mismos”, dijo Lorenzo Flores.