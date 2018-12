La colonia Kennedy y otras zonas de Honduras que estarán sin electricidad el domingo 16 de diciembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El domingo 16 de diciembre varias colonias, barrios y aldeas de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico debido a la programación de labores de mantenimiento anunciadas por la Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).



De 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía no habrá electricidad en:

Colonia Kennedy (II, III y IV etapa)

Iglesia Católica de colonia Kennedy



De 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde no tendrán energía eléctrica en:

San Juan de Flores

Talanga

Colonia Los Laureles

Aldea Pajarillos

Cerro Bonito

Chandala

Guaricayan

Pacayas

El Tomatín

Aldea La Labranza

Terrero Colorado



Motivos: Construcción de línea por compañía particular y limpieza de línea.