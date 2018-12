Colonias, barrios y aldeas que estarán sin electricidad este miércoles en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) compartió la lista de las colonias, aldea y barrios que estarán sin electricidad este miércoles 12 de diciembre de 2018.



El consorcio justificó que realizará mantenimiento general en el circuito de las zonas, además de la habilitación de seccionadores y la limpieza respectiva de las líneas de energía.



MUNICIPIO DE TOCOA, COLÓN (8:00 AM a 5:00 PM)

Palmichal

San José del Cinco

El Briche

Quebrada de Agua

San José de Corrales

Quebrada de Arena

Salama

El Barro

Juan Antonio

La Nueva Suyapa

La Erenosa

Taujica

El Novillo

El 15

La 45

La Abisinia

El Tigre

Residencial Prado Verde

El Toronjal

Doctores

Salomón

Colonia Fabio Ochoa

Colonia La Aurora

Buenos Aires

Laureles

Alemán

Las Uvas

Génesis

El Centro

La Colón

La Esperanza

Colonia 18 de Septiembre

Las Flores

Barrio Abajo



EL PROGRESO (8:00 AM a42:00 PM)

Colonia Patty

Colonia Policarpo Paz García

Colonia Brisas del Ulúa

Los Bomberos



San Pedro Sula, Quimistán, San Marcos, Petoa, Azacualpa, Macuelizo, Nueva Frontera, Villa Nueva (10:00 AM a 2:00 PM)

Colonia Vida Nueva

Colonia Santa Elena

Colonia Villas Campestres

Colonia Montelimar

La Acequia

San José de Majada

San Antonio de Majada

Montegrande

Quimistán

El Ciruelo

La Flecha

Pinalejo

La Ceibita

Pueblo Nuevo

El Virrey

Azacualpa

Macuelizo

Nueva Frontera

San José de Tarros

Traserros

La Laguna

Colonia Kilómetro 71

Colonia Nuevo Chamelecón

Colonia Lempira

Colonia La Fortaleza

Casa Quemada

Colonia 24 de Abril

Colonia San Jorge

Colonia Brisas del Valle

Colonia 10 de Enero

Colonia Gracias a Dios

Cofradía

Rancho Manacal

Zoli Cofradía



PESPIRE (8:00 AM a 5:00 PM)

El Tablado

El Rebalse

Pespire

San Antonio de Flores

San Isidro

Saco de Agua

Ojo de Agua

La Represa

La Venta

Los Higueros

Cerro El Diablo

La Rampla

Nueva Esperanza

El Portillo

Colonia Nuevo Amanecer

Las Canas

Los Jicaros

Piedra Gorda

El Zapote

EL Llano

Cerro Grande

El Paso Real

Aldea Moramulca

Las Minas

San José

Las Marías

La Joya

Coraicito

Las Lajas

Las Crucitas

Sábana Verde

Los Volcancitos

San Isidro

Las Papayas

El Bajillo

Obrajitos

El Chaparral

El Rincón

Vista Hermosa

Buena Vista

La Fortuna

Villa Dolores

Las Uvas

La Quesera

El Rombo

Represa de Nacaome

Saca de Agua

San Jorge.